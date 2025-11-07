Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 07 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Julgamento

Supremo Tribunal do Brasil começou esta sexta-feira a analisar recurso de Bolsonaro

07 nov, 2025 - 20:35 • Lusa

Em causa está a condenação a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, mas dois dos quatro juízes já rejeitaram o recurso.

A+ / A-

O Supremo Tribunal Federal do Brasil começou esta quarta-feira a analisar o recurso apresentado pelo ex-Presidente Jair Bolsonaro contra a sua condenação a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), os quatro juízes terão agora uma semana para analisar o recurso e decidir, sendo que dois deles já o rejeitaram, mas o resultado só será oficial no dia 14 de novembro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O antigo líder de extrema-direita (2019-2022) só poderá cumprir a sua pena depois de esgotados todos os recursos. Jair Bolsonaro, de 70 anos, foi condenado em setembro por ser o líder de uma "organização criminosa" que conspirou para garantir a sua "manutenção autoritária no poder" após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições de outubro de 2022.

A defesa de Bolsonaro recorreu, denunciando "profundas injustiças e ambiguidades, omissões e contradições", exigindo uma redução da pena do antigo chefe de Estado, num recurso que se baseia mais na forma do que no mérito do caso.

O juiz Alexandre de Moraes, responsável pelo caso, foi o primeiro a pronunciar-se já esta sexta-feira e rejeitou todos os argumentos da defesa.

Num longo documento de 141 páginas consultado pela AFP, o juiz Moraes reafirmou o papel de Bolsonaro como líder de uma organização criminosa que, com vários colaboradores, conspirou para minar o Estado de direito democrático.

"Não há nenhum sinal de comoção social" nas ruas do Brasil após condenação de Bolsonaro

"Não há nenhum sinal de comoção social" nas ruas do Brasil após condenação de Bolsonaro

"Brasil está tão calmo quanto estava na véspera do(...)

O juiz negou qualquer "violação do direito à defesa", afirmando que todas as provas foram disponibilizadas aos advogados, e também excluiu qualquer redução da pena.

"A decisão justifica todas as etapas do cálculo da pena", escreveu Moraes.

Enquanto aguarda a decisão, o ex-Presidente está em prisão domiciliária e proibido de fazer declarações públicas e comentários nas redes sociais.

Bolsonaro pode apresentar um último recurso, mais sobre o mérito, se a decisão dos juízes do Supremo Tribunal Federal lhe for desfavorável.

No entanto, esse recurso pode ser rejeitado sem que os juízes precisem de recorrer a uma votação e, nesse caso, o ex-governante poderá ser preso.

Devido aos problemas de saúde de Bolsonaro, o Tribunal pode permitir que ele cumpra a pena em casa, devido às sequelas de uma facada recebida no abdómen em 2018.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 07 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)