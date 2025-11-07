Ouvir
Turquia emite mandado de detenção por genocídio contra Netanyahu

07 nov, 2025 - 20:15 • Fábio Monteiro

A Justiça turca emitiu mandados de detenção contra o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e outros altos responsáveis israelitas. São acusados de genocídio e crimes contra a humanidade em Gaza.

As autoridades judiciais da Turquia emitiram esta sexta-feira mandados de detenção contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e vários membros do seu Governo, por alegados crimes de genocídio e contra a humanidade cometidos na Faixa de Gaza.

De acordo com o comunicado da procuradoria de Istambul, entre os 37 suspeitos visados estão também o ministro da Defesa, Israel Katz, o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e o chefe do Estado-Maior do exército israelita, general Eyal Zamir. A lista completa não foi divulgada.

As acusações referem-se a alegados atos que Israel terá "perpetrado de forma sistemática" na Faixa de Gaza, classificados pela Justiça turca como genocídio e crimes contra a humanidade.

O documento faz ainda referência ao Hospital de Amizade Turco-Palestiniano, construído por Ancara em Gaza e bombardeado por forças israelitas em março deste ano.

A Turquia já tinha manifestado apoio à queixa apresentada pela África do Sul contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça, tendo aderido oficialmente ao processo no ano passado.

