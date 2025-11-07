Vítimas de ataques dos EUA nas Caraíbas incluem criminosos e pescadores

O Presidente Donald Trump descreve como "narcoterroristas" e "combatentes ilegais" as vítimas dos ataques a embarcações nas Caraíbas pelas forças norte-americanas, mas uma investigação da agência Associated Press (AP) revela que entre estas pessoas há pequenos criminosos e meros pescadores com dificuldades financeiras. Alegando que as 17 embarcações eram operadas por narcoterroristas e membros de cartéis que transportavam drogas letais para os Estados Unidos, o governo Trump tem vindo a realizar ataques regulares desde setembro, dos quais já resultaram mais de 60 mortos. Trump disse que cada barco afundado salva 25.000 vidas norte-americanas - presumivelmente de overdoses -, mas os barcos parecem ter transportado cocaína, e não os opióides sintéticos muito mais letais que matam dezenas de milhares de pessoas todos os anos, segundo a AP. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui. No primeiro registo detalhado dos que morreram nos ataques, e através de dezenas de entrevistas em da costa nordeste da Venezuela, a AP descobriu a identidade de quatro dos homens mortos e recolheu informações sobre pelo menos outros cinco. Os habitantes do local e familiares das vítimas admitiram que os homens mortos traficavam droga, mas rejeitam que fossem narcoterroristas, líderes de cartéis ou gangues. As mesmas fontes, que pediram anonimato por temerem represálias por parte dos traficantes ou dos governos venezuelano e norte-americano, coincidiram ainda em que a maioria dos nove homens tripulava embarcações deste tipo pela primeira ou segunda vez, ganhando pelo menos 500 dólares por viagem. Os cinco cuja identidade foi confirmada, incluem um ex-militar, um pescador, um moto-taxista e dois pequenos criminosos. Na altura das entregas de droga, usavam pequenos barcos de pesca de casco aberto, movidos a potentes motores fora de bordo, para transportar a droga até Trindade e Tobago e outras ilhas próximas.

O pescador, Robert Sánchez, tinha 42 anos e era considerado um dos melhores pilotos da península, ao ponto de conseguir navegar à noite sem instrumentos; terá aceite a oferta de narcotraficantes porque queria juntar dinheiro para comprar um motor de barco de 75 cavalos para deixar de depender de outros para os seus rendimentos de cerca de 100 dólares por mês, que se destinavam sobretudo à alimentação dos filhos. Luis "Che" Martínez, de 60 anos, era um chefe do crime local dedicado ao tráfico de droga e pessoas, conhecido pela sua contribuição anual para a festa da Virgem do Vale, padroeira dos pescadores, e os seus gastos extravagantes em lojas e restaurantes locais, além da participação nas lutas de galos, um passatempo popular. Outras vítimas identificadas pela AP são Dushak Milovcic, de 24 anos, ex-militar que terá sido atraído para o crime pela adrenalina e pelo dinheiro, e Juan Carlos "El Guaramero" Fuentes, condutor de transporte público há vários anos e que enfrentava sérias dificuldades financeiras desde que o veículo avariou. Segundo as fontes consultadas pela AP, os traficantes de alto nível que normalmente tripulavam estes barcos têm ficado em terra para evitar serem alvejados, contratando em seu lugar novatos como Fuentes.