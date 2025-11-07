Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 08 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Cop30

Von der Leyen defende que energias renováveis "vieram para ficar"

07 nov, 2025 - 20:18 • Lusa

Há dois anos, países estabeleceram as metas de triplicar as energias renováveis e duplicar a eficiência energética até 2030.

A+ / A-

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu esta sexta-feira na Cimeira do Clima que as energias renováveis "vieram para ficar", mas advertiu para que os países "mantenham o ímpeto".

"Este ano, 95% da nova capacidade instalada a nível mundial veio de energias renováveis. As energias renováveis já não são apenas mais limpas, mas também mais económicas. E fico extremamente satisfeita por ver que os países estão a colocar estes objetivos no centro dos seus planos climáticos", afirmou a líder europeia.

A presidente da Comissão Europeia participou numa sessão sobre a transição energética, na qual estiveram também presentes o Presidente do Brasil, Lula da Silva, e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Em 2023, durante a COP28, os países estabeleceram as metas de triplicar as energias renováveis e duplicar a eficiência energética até 2030.

"Por isso, a transição para a energia limpa veio para ficar", sublinhou.

No entanto, Von der Leyen advertiu que os países devem "manter o ímpeto" e recordou que, no início do ano, foi lançado o Fórum Mundial sobre a Transição Energética, que reúne parceiros de todo o mundo, como o Brasil, o Canadá, a República Democrática do Congo, o Quénia, o Peru, a África do Sul, os Emirados Árabes Unidos e o Reino Unido.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 08 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)