Von der Leyen defende que energias renováveis "vieram para ficar"

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu esta sexta-feira na Cimeira do Clima que as energias renováveis "vieram para ficar", mas advertiu para que os países "mantenham o ímpeto".

"Este ano, 95% da nova capacidade instalada a nível mundial veio de energias renováveis. As energias renováveis já não são apenas mais limpas, mas também mais económicas. E fico extremamente satisfeita por ver que os países estão a colocar estes objetivos no centro dos seus planos climáticos", afirmou a líder europeia.

A presidente da Comissão Europeia participou numa sessão sobre a transição energética, na qual estiveram também presentes o Presidente do Brasil, Lula da Silva, e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Em 2023, durante a COP28, os países estabeleceram as metas de triplicar as energias renováveis e duplicar a eficiência energética até 2030.

"Por isso, a transição para a energia limpa veio para ficar", sublinhou.

No entanto, Von der Leyen advertiu que os países devem "manter o ímpeto" e recordou que, no início do ano, foi lançado o Fórum Mundial sobre a Transição Energética, que reúne parceiros de todo o mundo, como o Brasil, o Canadá, a República Democrática do Congo, o Quénia, o Peru, a África do Sul, os Emirados Árabes Unidos e o Reino Unido.