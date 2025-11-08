Colonos israelitas ferem civis, jornalistas e paramédicos na Cisjordânia

Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas, incluindo paramédicos e jornalistas, após colonos israelitas terem atacado a aldeia palestiniana de Beita, perto de Nablus, no norte da Cisjordânia, segundo relatos do Crescente Vermelho palestiniano e dos serviços de saúde palestinianos.

"É a primeira vez que vejo bárbaros. Estão loucos. Atacaram toda a gente", disse uma das testemunhas, Munthar Amira, em declarações à agência de notícias Efe, indicando que entre os feridos está a jornalista Ranin Sawaftah, da agência Reuters.

"A jornalista baixou-se e acabou ferida. [...] atacaram-na uma e outra, e outra, e outra vez", adiantou esta testemunha, referindo que a jornalista Ranin Sawaftah foi a única agredida pelos colonos israelitas.

Os outros feridos sofreram com o impacto das pedras que os colonos lançaram contra eles.

De acordo com a agência Efe, outro dos afetados por este ataque é o jornalista Mohammed Al Atrash, do canal Al Jazeera, que foi assistido no Hospital Governamental de Rafidia. Imagens do hospital mostram várias pessoas feridas, algumas em estado grave, em macas, incluindo paramédicos do Crescente Vermelho.

Em comunicado, o Crescente Vermelho palestiniano informou que as suas equipas em Nablus estão a tratar "um grupo de pessoas feridas num ataque brutal contra agricultores que colhiam azeitonas".

"Entre os feridos estão voluntários da sociedade do Crescente Vermelho e jornalistas na cidade de Beita. Está a ser prestada assistência médica. O incidente ainda está em curso", afirmou a organização.

Os colonos lançaram um ataque contra um grupo de mais de 20 palestinianos e ativistas israelitas que participavam na apanha da azeitona na cidade. As imagens do incidente mostram os trabalhadores a fugir, enquanto se ouve ao fundo: "Onde estão?".

Outros vídeos do local mostram colonos israelitas a atirar pedras aos ativistas.

Este mês de outubro, coincidindo com a apanha da azeitona, foi o mais violento alguma vez registado em termos de ataques de colonos, com 536 ocorrências, segundo a agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos (UNRWA).

A Comissão de Resistência à Ocupação e ao Muro do Governo palestiniano eleva o número de ataques para 750 durante outubro.