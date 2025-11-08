Israel identifica corpo de refém e devolve restos mortais de 15 palestinianos

Israel anunciou este sábado que o corpo entregue na véspera na Faixa de Gaza pelos movimentos islamistas palestinianos Hamas e Jihad Islâmica pertence ao israelo-argentino Lior Rudaeff, tendo, em contrapartida, devolvido os corpos de 15 palestinianos.

Segundo a agência AFP, ainda permanecem por entregar cinco corpos de reféns — quatro israelitas e um tailandês — que deverão ser restituídos pelo Hamas e seus aliados ao abrigo do acordo de cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro, imposto sob pressão dos Estados Unidos.

Após o anúncio das autoridades israelitas sobre a identificação dos restos mortais de Lior Rudaeff, o hospital Nasser, em Khan Younes, no sul de Gaza, informou ter recebido "os corpos de 15 mártires originários da Faixa de Gaza que estavam retidos por Israel".

A entrega foi feita pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha, em conformidade com os termos do acordo, que prevê a devolução de 15 corpos palestinianos por cada refém israelita restituído.

Lior Rudaeff, motorista de ambulância voluntário de 61 anos, foi morto a 7 de outubro de 2023 em Nir Yitzhak, perto da Faixa de Gaza, enquanto defendia o seu kibutz durante o ataque do Hamas a Israel que desencadeou a guerra.

O Fórum das Famílias de Reféns, principal organização israelita que representa os familiares dos cativos, saudou o regresso dos restos mortais de Rudaeff, afirmando que, "apesar da dor, este retorno traz algum consolo a uma família que viveu mais de dois anos de incerteza e angústia".

Excetuando um soldado morto em combate em 2014, durante uma guerra anterior em Gaza, os outros quatro reféns cujos corpos ainda serão devolvidos foram levados para o enclave palestiniano após o ataque de 7 de outubro de 2023, já depois de terem sido mortos, segundo o exército israelita.

Apesar de alguns momentos de tensão, mantém-se em vigor em Gaza uma trégua frágil, desde 10 de outubro.

Israel tem acusado o Hamas de atrasar o processo de devolução dos corpos, enquanto o movimento islamista alega que a demora se deve ao facto de muitas vítimas estarem ainda soterradas sob os escombros provocados por dois anos de guerra.

Mais de 250 pessoas foram sequestradas a 7 de outubro de 2023 e levadas para Gaza, entre as quais cerca de 40 já mortas.

A maioria dos reféns vivos foi libertada em tréguas anteriores. Desde o início da atual trégua, o Hamas libertou os últimos 20 reféns sobreviventes em troca de quase 2.000 prisioneiros palestinianos, e já devolveu 23 dos 28 corpos ainda retidos: 20 israelitas, um nepalês, um tanzaniano e um tailandês.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, indicou que, entre os 300 corpos palestinianos recebidos em troca de 20 reféns israelitas, apenas 89 foram identificados até ao momento. Segundo o médico Ahmed Dhaïr, responsável pelo comité que supervisiona a receção das vítimas, os 15 corpos entregues no sábado apresentavam ferimentos por bala e indícios de explosões.

O ataque de 7 de outubro de 2023 provocou 1.219 mortos em Israel, na sua maioria civis, de acordo com dados oficiais.

Desde então, mais de 69.000 palestinianos foram mortos na Faixa de Gaza pela ofensiva militar israelita de retaliação, também maioritariamente civis, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, cujos números são considerados fiáveis pela ONU.