Novo tufão ameaça Filipinas dias após passagem de tempestade mortal

As autoridades filipinas estão em alerta perante a chegada do tufão Fung-wong, previsto para atingir a ilha de Luzon já no domingo, com ventos que poderão ultrapassar os 185 quilómetros por hora.

A tempestade poderá tornar-se um super tufão, potencialmente mais destrutivo do que o Kalmaegi, que causou pelo menos 204 mortos esta semana.

A agência meteorológica Pagasa alerta para chuvas intensas, inundações súbitas e marés ciclónicas perigosas, sobretudo nas zonas costeiras e de baixa altitude.

A pequena ilha de Catanduanes, a sul de Luzon, está entre os locais mais vulneráveis.

Face à aproximação do tufão, dezenas de famílias já foram evacuadas na ilha de Mindanao, e outras evacuações deverão ocorrer até domingo de manhã.

Na sequência do alerta, várias escolas cancelaram as aulas presenciais ou optaram por ensino online, e a Philippine Airlines suspendeu voos domésticos.