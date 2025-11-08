Ouvir
  08 nov, 2025
Novo tufão ameaça Filipinas dias após passagem de tempestade mortal

08 nov, 2025 - 18:45 • Redação

Menos de uma semana após um tufão ter causado mais de 200 mortos, as Filipinas enfrentam agora a aproximação de uma nova tempestade de grande intensidade. Fung-wong deverá atingir o país no domingo com ventos superiores a 185km/h.

As autoridades filipinas estão em alerta perante a chegada do tufão Fung-wong, previsto para atingir a ilha de Luzon já no domingo, com ventos que poderão ultrapassar os 185 quilómetros por hora.

A tempestade poderá tornar-se um super tufão, potencialmente mais destrutivo do que o Kalmaegi, que causou pelo menos 204 mortos esta semana.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A agência meteorológica Pagasa alerta para chuvas intensas, inundações súbitas e marés ciclónicas perigosas, sobretudo nas zonas costeiras e de baixa altitude.

A pequena ilha de Catanduanes, a sul de Luzon, está entre os locais mais vulneráveis.

Face à aproximação do tufão, dezenas de famílias já foram evacuadas na ilha de Mindanao, e outras evacuações deverão ocorrer até domingo de manhã.

Na sequência do alerta, várias escolas cancelaram as aulas presenciais ou optaram por ensino online, e a Philippine Airlines suspendeu voos domésticos.

