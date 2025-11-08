Ouvir
UPS imobiliza frota de aviões MD-11 após acidente fatal nos EUA

08 nov, 2025 - 19:28 • Redação

Após o acidente mais mortal da sua história, a UPS suspendeu voos com aeronaves MD-11. A medida segue a recomendação do fabricante e foi igualmente adoptada pela FedEx.

A empresa americana de entregas UPS anunciou a imobilização imediata da sua frota de aviões de carga MD-11, após a queda de uma dessas aeronaves, esta semana, no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, que causou 14 mortos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"Por precaução e no interesse da segurança, tomámos a decisão de imobilizar temporariamente a nossa frota de MD-11", declarou a empresa em comunicado, acrescentando que a decisão seguiu uma "recomendação do fabricante do avião".

O acidente ocorreu na terça-feira, pouco depois da descolagem de um avião MD-11 do aeroporto internacional Muhammad Ali, em Louisville. A aeronave, com destino ao Havai, sofreu um incêndio num dos motores, que acabou por se desprender. O avião explodiu ao embater em empresas próximas do aeroporto.

A bordo seguiam três tripulantes. A aeronave transportava mais de 140.000 litros de combustível. O impacto e a explosão resultaram na morte de 14 pessoas, segundo o governador do Kentucky, Andy Beshear, que pediu orações pelas vítimas e pelas suas famílias.

A colisão deu-se a cerca de cinco quilómetros do terminal do aeroporto e por pouco não atingiu uma grande fábrica da Ford que emprega aproximadamente 3.000 pessoas.

"Por favor, rezem por estas famílias, pela comunidade de Louisville e por todos os afetados por este terrível acontecimento", escreveu o governador na rede social X.

Também a FedEx decidiu suspender temporariamente a operação das suas aeronaves MD-11 enquanto decorre uma revisão dos protocolos de segurança.

Segundo o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB), foram encontrados os registos de voo e de conversas na cabine. Ambos serão analisados em Washington. O avião, construído em 1991, tinha sido adaptado para transporte de carga.

Este é o acidente mais grave da história da UPS, cuja principal base operacional, o centro Worldport, está situada precisamente em Louisville. A empresa garante ter já activado planos de contingência para manter o serviço. Os aviões MD-11 representam cerca de 9% da frota da UPS.

O acidente ocorreu durante o mais prolongado bloqueio orçamental (‘shutdown’) da história recente dos Estados Unidos. O secretário dos Transportes, Sean Duffy, alertou para "caos total" nos céus devido à escassez de controladores aéreos. Contudo, o NTSB assegura que não recebeu qualquer indicação de falta de pessoal no aeroporto de Louisville no momento da queda.

