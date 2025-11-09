Direção da BBC demite-se após polémica edição de discurso de Trump

O diretor-geral da BBC, Tim Davie, e a diretora executiva de notícias, Deborah Turness, apresentaram a demissão na sequência da divulgação de uma edição manipulada do discurso de Donald Trump de 6 de janeiro de 2021, emitida no programa Panorama dias antes das eleições norte-americanas de 2024.

O jornal The Telegraph revelou que o documentário "Trump: Uma Segunda Oportunidade?", produzido pela BBC com recurso a imagens editadas, fazia parecer que Trump apelava diretamente à insurreição. A montagem juntava excertos separados por cerca de uma hora, induzindo os espetadores em erro.

No excerto transmitido, Trump parecia dizer: "vamos marchar até ao Capitólio para lutar com todas as nossas forças". No entanto, esta última frase foi retirada de outro momento do discurso e não estava relacionada com a marcha inicialmente referida. Na versão original, Trump incentivava os apoiantes a "apoiar os nossos bravos senadores e representantes no Congresso".

"Esta é uma decisão inteiramente minha", afirmou Tim Davie. A demissão antecipa um pedido formal de desculpas da estação, previsto para segunda-feira.

A diretora de informação também anunciou a saída, reconhecendo o impacto negativo do caso: "A controvérsia em torno do programa Panorama está a prejudicar a BBC – uma instituição que adoro", escreveu Turness.