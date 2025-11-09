Forças britânicas destacadas para travar drones perto de bases militares belgas

O Reino Unido está a enviar militares especialistas e equipamento anti-drone para a Bélgica, após uma série de avistamentos de drones perto de aeroportos e bases militares, anunciou esta sexta-feira o chefe das Forças Armadas britânicas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Na última semana, tanto o principal aeroporto internacional da Bélgica, em Bruxelas, como o da cidade de Liège, um dos maiores aeroportos de carga da Europa, foram obrigados a encerrar temporariamente devido a incursões de drones.

O encerramento foi decidido após o registo de vários voos de drones não identificados nas proximidades de uma base militar onde estão armazenadas armas nucleares norte-americanas.

O chefe das Forças Armadas britânicas, Richard Knighton, confirmou que o Reino Unido "concordou em destacar o seu pessoal e o seu equipamento para a Bélgica para os ajudar", após um pedido das autoridades belgas.

"Não sabemos — e os belgas ainda não sabem — a origem destes drones, mas vamos ajudá-los fornecendo o nosso equipamento e capacidade, que já começaram a ser mobilizados para ajudar a Bélgica", afirmou Knighton, em declarações à BBC.

O secretário da Defesa britânico, John Healey, disse que o Reino Unido está a enviar uma equipa de especialistas da Royal Air Force para a Bélgica, membro da NATO, "para combater a actividade de drones não autorizados".

"À medida que as ameaças híbridas aumentam, a nossa força reside nas nossas alianças e na nossa determinação colectiva em defender, dissuadir e proteger a nossa infraestrutura crítica e o nosso espaço aéreo", acrescentou Healey.

Nos últimos meses, incidentes com drones em vários países da Europa levaram ao encerramento temporário de aeroportos. Em alguns casos, a Rússia foi apontada como responsável, mas as autoridades belgas ainda não identificaram os operadores.

O ministro da Defesa belga, Theo Francken, declarou acreditar que alguns incidentes fazem parte de "uma operação de espionagem" que, segundo ele, "não poderia ter sido realizada por amadores".

A Bélgica alberga a sede da NATO e da União Europeia, além da maior câmara de compensação financeira da Europa, que detém dezenas de milhares de milhões de euros em ativos russos congelados. Vários países da UE querem usar esses ativos como garantia para empréstimos à Ucrânia, mas a Bélgica tem resistido.