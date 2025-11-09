Israel recebe corpo de mais um refém entregue pelo Hamas em Gaza

As autoridades israelitas receberam esta noite o corpo de mais um refém que estava na Faixa de Gaza e que foi entregue à Cruz Vermelha pelo grupo islamita palestiniano Hamas.

"O caixão do refém, escoltado pelas Forças de Defesa de Israel (IDF), atravessou recentemente a fronteira para território israelita e está a ser levado para o Centro Nacional de Medicina Legal para identificação", anunciou o Exército israelita, numa nota.

Ao mesmo tempo, o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, indicou que "Israel recebeu, através da Cruz Vermelha, o caixão de um refém falecido, que foi entregue às Forças de Defesa de Israel (IDF) no interior" do enclave palestiniano.

"Os esforços para resgatar os nossos reféns continuam e não cessarão até que o último refém seja resgatado", pode ler-se no comunicado, que insta também a população a respeitar a privacidade das famílias.

As Brigadas al-Qassam, braço armado do Hamas, tinham indicado num comunicado divulgado, este domingo, que o corpo foi encontrado durante escavações no bairro de Shujaiya, a leste da cidade de Gaza.

A entrega surge após a devolução, na noite anterior, do corpo de um outro refém, que foi identificado como o israelo-americano Itay Chen.

Serão agora realizadas análises forenses no Centro Nacional de Medicina Legal de Israel para determinar se o corpo corresponde a algum dos sete reféns ainda por devolver no âmbito da trégua.

Os sete reféns em questão são cinco cidadãos israelitas, um estudante tanzaniano e um agricultor tailandês raptado perto do 'kibutz' (comunidade) Be'eri, nos ataques liderados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que desencadearam a guerra no enclave palestiniano.

Desde que o cessar-fogo entrou em vigor, o grupo palestiniano tem relatado dificuldades em localizar os corpos dos reféns que permanecem no território devido à grande quantidade de escombros amontoados por dois anos de conflito e à falta de acesso a maquinaria pesada.