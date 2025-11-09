Ouvir
Kremlin nega ordens de Putin para testes nucleares

09 nov, 2025 - 18:20 • Lusa

O Kremlin negou este domingo que Vladimir Putin tenha ordenado o início dos preparativos para testes nucleares. Dmitry Peskov garantiu que não houve qualquer directiva do Presidente russo nesse sentido.

A+ / A-

“[Putin] não deu ordens para iniciar os preparativos”, afirmou o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, no programa de televisão Moscou.Kremlin.Putin, transmitido aos domingos pela emissora estatal russa.

O responsável acrescentou que, primeiro, “é necessário entender se isso é realmente necessário”.

“Essa deve ser uma decisão muito séria, bem fundamentada e cuidadosamente ponderada. Os nossos especialistas trabalharão nisso agora”, acrescentou Peskov.

Na passada quarta-feira, Vladimir Putin pediu aos Ministérios da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, aos serviços de inteligência e a outras agências civis que “apresentassem uma proposta consensual sobre o possível início dos preparativos para testes de armas nucleares”.

O porta-voz do Kremlin sublinhou ainda que o Presidente russo declarou repetidamente o compromisso da Rússia com a proibição de testes nucleares.

“Não temos intenção de realizá-los. Mas, se o outro lado o fizer, teremos que agir da mesma forma”, advertiu.

Peskov acrescentou que Moscovo está a tentar perceber o que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quis dizer ao ordenar recentemente testes de armas nucleares.

Em resposta às declarações de Trump sobre os supostos testes nucleares em curso, o porta-voz do Kremlin ressalvou: “Sabemos com certeza que nem a Rússia nem a China estão a realizar testes de armas nucleares”.

