​Três mortos e 15 feridos devido à agitação marítima na ilha de Tenerife

Três pessoas morreram e 15 ficaram feridas devido à agitação marítima na ilha de Tenerife

De acordo com os serviços de emergência, um helicóptero resgatou um homem que tinha caído na água numa praia no norte da ilha, a maior do arquipélago. O homem morreu a caminho do hospital.

Noutro incidente, um homem foi encontrado a flutuar na praia de El Cabezo, no sul da ilha.

Já em Puerto de la Cruz, no norte de Tenerife, uma mulher sofreu um ataque cardíaco e morreu quando uma onda arrastou 10 pessoas para o mar

O arquipélago das Canárias está em alerta devido ao risco nas zonas costeiras.