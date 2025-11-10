"Achei que era fake". Associação pede fim do apoio a refugiados pró-Putin em Portugal

A Associação dos Ucranianos em Portugal pede ao Governo que retire os apoios a refugiados ucranianos apoiados pelo Estado e que divulguem posições favoráveis à Rússia.

É esse o pedido que acaba de ser enviado através de uma carta remetida ao ministro da Presidência, António Leitão Amaro, a que a Renascença teve acesso.

Na missiva, assinada por Pavlo Sadokha, é referido o uso "de forma ativa ou passiva" de cidadãos ucranianos ao serviço da narrativa de guerra russa.

"Recentemente descobrimos que esses 'agentes' de desinformação russa operam também em Portugal. E, o mais chocante, é que recebem apoio financeiro do governo português enquanto se apresentam como refugiados da agressão russa desde 2022", pode ler-se.

Em causa está a Associação Batkivshina – ‘Pátria’, em ucraniano - dirigida por Oleksandr Nesterenko, um antigo jornalista ucraniano que chegou a Portugal como refugiado em abril de 2022 e, desde então, divulga notícias e artigos de opinião em língua portuguesa com posições distintas da visão ocidental do conflito.

"Primeiro, achei que era ‘fake’, mas depois comecei a ver que na página estava lá o estatuto", diz à Renascença Pavlo Sadokha, que recorda que Nesterenko "já esteve em Portugal há 10 anos, ou há 15 anos, e já fazia algumas revistas relacionadas com política, dizendo que os tempos da União Soviética é que eram bons tempos".