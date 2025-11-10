Ouvir
Bolsas europeias em alta confiantes no fim do shutdown nos EUA

10 nov, 2025 - 12:37 • Lusa

Bolsas abriram esta segunda-feira com ganhos significativos superiores a 1%.

As principais bolsas europeias abriram esta segunda-feira com ganhos significativos superiores a 1%, impulsionadas pelas esperanças de um acordo que ponha fim ao shutdown da administração dos EUA, que se tornou o mais longo da história.

Cerca das 9h00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 1,04% para 570,68 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,53%, 1,18% e 1,37%, enquanto as de Madrid e Milão se valorizavam 1,06% e 1,33%.

A bolsa de Lisboa mantinha a tendência da abertura com o principal índice, PSI, também subir mais de 1%, designadamente 1,21% para 8.285,76 pontos, contra um novo máximo desde janeiro de 2010, de 8.484,01 pontos em 5 de novembro.

Democratas e republicanos chegam a acordo no Senado para pôr fim à paralisação do governo dos EUA

Depois de terem fechado em baixa na última sexta-feira, os mercados do Velho Continente tentam recuperar parte do que perderam, impulsionados pelos ganhos apontados pelos futuros dos principais indicadores de Wall Street.

E isto, depois de o Senado dos Estados Unidos ter conseguido, após 40 dias de paralisação da Administração, aprovar em votação de procedimento o avanço para um projeto de lei que permita desbloquear fundos para reabrir o Governo federal.

O Dow Jones terminou na sexta-feira a subir 0,16% para 46.987,10 pontos, contra 47.706,37 pontos em 28 de outubro, um novo máximo desde que foi criado em 1896.

O Nasdaq, índice de cotadas de alta tecnologia, fechou a recuar 0,21% para 23.004,54 pontos, contra o novo máximo de sempre, de 23.958,47 pontos, verificado em 29 de outubro.

O Senado conseguiu os 60 votos necessários para avançar para um compromisso que permita pagar aos funcionários e às agências federais, depois de oito senadores democratas decidirem romper a disciplina do seu partido para permitir estender o orçamento até 30 de janeiro.

EUA avisam que relatório da inflação de outubro não deverá ser divulgado devido ao 'shutdown'

Este facto também impulsionou os ganhos na Ásia (o Nikkei de Tóquio subiu 1,26%, o índice Hang Seng de Hong Kong, 1,55%, e o de Xangai, 0,53%), e depois na Europa, onde o euro subiu e está a ser negociado a 1,1576 dólares.

EUA. "Shutdown" causa atrasos nos aeroportos por falta de funcionários

EUA. "Shutdown" causa atrasos nos aeroportos por falta de funcionários

Segundo avança a imprensa norte-americana, democra

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à

D. Matteo Zuppi: "A guerra é o contrário da humanidade