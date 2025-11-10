Explosão de carro faz 8 mortos em Nova Deli

Pelo menos oito pessoas morreram e 20 ficaram feridas, esta segunda-feira, em resultado da explosão de uma viatura em Nova Deli, capital da Índia.

O rebentamento aconteceu na zona histórica do Forte Vermelho, uma zona densamente povoada, avança um porta-voz da polícia.

A causa da explosão ainda está a ser investigada, afirma o porta-voz da polícia, Sanjay Tyagi, citada pela agência Reuters.

O dono da viatura foi, entretanto, detido pelas forças de segurança, avança a estação NDTV.

Após o incidente, a capital financeira da Índia, Mumbai, e o estado mais populoso do país, Uttar Pradesh — que faz fronteira com Deli — foram colocados em alerta máximo de segurança, noticiaram os meios de comunicação locais.

[notícia atualizada às 17h28]