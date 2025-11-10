Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 10 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Índia

Explosão de carro faz 8 mortos em Nova Deli

10 nov, 2025 - 16:27 • Ricardo Vieira, com Reuters

O rebentamento aconteceu na zona histórica do Forte Vermelho, uma zona densamente povoada. Causas estão a ser investigadas.

A+ / A-

Pelo menos oito pessoas morreram e 20 ficaram feridas, esta segunda-feira, em resultado da explosão de uma viatura em Nova Deli, capital da Índia.

O rebentamento aconteceu na zona histórica do Forte Vermelho, uma zona densamente povoada, avança um porta-voz da polícia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A causa da explosão ainda está a ser investigada, afirma o porta-voz da polícia, Sanjay Tyagi, citada pela agência Reuters.

O dono da viatura foi, entretanto, detido pelas forças de segurança, avança a estação NDTV.

Após o incidente, a capital financeira da Índia, Mumbai, e o estado mais populoso do país, Uttar Pradesh — que faz fronteira com Deli — foram colocados em alerta máximo de segurança, noticiaram os meios de comunicação locais.

[notícia atualizada às 17h28]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 10 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)