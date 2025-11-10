Ouvir
Israel exige responsabilização por "falhas editoriais" sobre Gaza após demissões na BBC

10 nov, 2025 - 11:56 • Lusa

A+ / A-

O Governo de Israel exige que a BBC assuma "total responsabilidade" pelo que considerou "erros editoriais" na cobertura da ofensiva militar na Faixa de Gaza, após as demissões do diretor-geral, Tim Davie, e da presidente executiva, Deborah Turness.

"Pedimos que se exija total responsabilidade aos responsáveis pelas falhas editoriais da BBC em árabe e que se realize uma reforma completa para garantir que as suas futuras reportagens cumpram os padrões esperados pela BBC", afirmou a embaixada de Israel no Reino Unido, num comunicado citado pela agência Europa Press.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Tomando conhecimento das demissões na emissora britânica, anunciadas este domingo, a delegação diplomática salientou que estas ocorreram "após graves e prolongadas preocupações sobre a cobertura tendenciosa e profundamente defeituosa da BBC sobre Israel, em particular durante a guerra contra o Hamas".

"Durante anos, alertámos repetidamente sobre as constantes falhas da BBC no que diz respeito aos padrões de precisão, imparcialidade e integridade que se esperam de uma emissora pública", acrescentou a embaixada.

Direção da BBC demite-se após polémica edição de discurso de Trump

Direção da BBC demite-se após polémica edição de discurso de Trump

Tim Davie e Deborah Turness demitiram-se esta sema(...)

A embaixada de Israel no Reino Unido acusa ainda a emissora britânica em língua árabe de ter "distorcido com demasiada frequência a realidade, omitindo contextos fundamentais e proporcionando uma plataforma para narrativas antissemitas e extremistas".

As autoridades israelitas afirmam que esta cobertura "contribuiu para a desinformação pública, a hostilidade para com Israel e o povo judeu e a radicalização das audiências no Reino Unido e em todo o Médio Oriente", pelo que manifestaram esperança com a saída de Tim Davie e Deborah Turness.

Assim, a embaixada espera que os responsáveis pela emissora britânica sejam capazes de "restaurar a confiança do público, garantindo uma cobertura justa, objetiva e equilibrada de Israel" e da região.

O diretor-geral da BBC, Tim Davie, e a presidente executiva da BBC News, Deborah Turness, demitiram-se este domingo na sequência de uma reportagem que visava o Presidente dos EUA, Donald Trump.

Em causa, uma controvérsia, na qual a BBC é acusada de ter apresentado de forma enganosa as declarações do presidente norte-americano num documentário do programa de informação "Panorama", transmitido em outubro de 2024.

A BBC é acusada de ter editado diferentes partes de um discurso de Donald Trump datado de 06 de janeiro de 2021 - dia em que centenas de apoiantes invadiram o Capitólio.

