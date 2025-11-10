Israel exige responsabilização por "falhas editoriais" sobre Gaza após demissões na BBC

"Durante anos, alertámos repetidamente sobre as constantes falhas da BBC no que diz respeito aos padrões de precisão, imparcialidade e integridade que se esperam de uma emissora pública", acrescentou a embaixada.

Tomando conhecimento das demissões na emissora britânica, anunciadas este domingo, a delegação diplomática salientou que estas ocorreram "após graves e prolongadas preocupações sobre a cobertura tendenciosa e profundamente defeituosa da BBC sobre Israel, em particular durante a guerra contra o Hamas".

"Pedimos que se exija total responsabilidade aos responsáveis pelas falhas editoriais da BBC em árabe e que se realize uma reforma completa para garantir que as suas futuras reportagens cumpram os padrões esperados pela BBC", afirmou a embaixada de Israel no Reino Unido, num comunicado citado pela agência Europa Press.

O Governo de Israel exige que a BBC assuma "total responsabilidade" pelo que considerou "erros editoriais" na cobertura da ofensiva militar na Faixa de Gaza, após as demissões do diretor-geral, Tim Davie, e da presidente executiva, Deborah Turness.

A embaixada de Israel no Reino Unido acusa ainda a emissora britânica em língua árabe de ter "distorcido com demasiada frequência a realidade, omitindo contextos fundamentais e proporcionando uma plataforma para narrativas antissemitas e extremistas".

As autoridades israelitas afirmam que esta cobertura "contribuiu para a desinformação pública, a hostilidade para com Israel e o povo judeu e a radicalização das audiências no Reino Unido e em todo o Médio Oriente", pelo que manifestaram esperança com a saída de Tim Davie e Deborah Turness.

Assim, a embaixada espera que os responsáveis pela emissora britânica sejam capazes de "restaurar a confiança do público, garantindo uma cobertura justa, objetiva e equilibrada de Israel" e da região.

O diretor-geral da BBC, Tim Davie, e a presidente executiva da BBC News, Deborah Turness, demitiram-se este domingo na sequência de uma reportagem que visava o Presidente dos EUA, Donald Trump.

Em causa, uma controvérsia, na qual a BBC é acusada de ter apresentado de forma enganosa as declarações do presidente norte-americano num documentário do programa de informação "Panorama", transmitido em outubro de 2024.

A BBC é acusada de ter editado diferentes partes de um discurso de Donald Trump datado de 06 de janeiro de 2021 - dia em que centenas de apoiantes invadiram o Capitólio.