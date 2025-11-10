Ouvir
Médio Oriente

Israel interceta drone com armas na fronteira com Egito

10 nov, 2025 - 18:03 • Lusa

"O contrabando de armas através de drones faz parte da guerra em Gaza e visa armar os nossos inimigos", defende o ministro da Defesa israelita, Israel Katz. Aeronave transportava três espingardas de assalto M-16 e foi abatida pela IDF.

O exército israelita intercetou esta segunda-feira outro drone com armas na fronteira com o Egito, dias depois de as autoridades israelitas terem declarado esta área uma "zona militar fechada", face aos abates destas aeronaves nos últimos meses.

Em comunicado, as Forças de Defesa de Israel (IDF) indicaram que a aeronave transportava três espingardas de assalto M-16 e foi abatida. "As armas foram localizadas e entregues às forças de segurança para processamento", acrescentou. As autoridades egípcias ainda não comentaram este incidente.

Na semana passada, o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, anunciou ter instruído o Exército para declarar a zona fronteiriça entre Israel e o Egito como zona militar fechada.

De acordo com o ministro da Defesa, a medida destina-se a combater o contrabando de armas através de aparelhos aéreos não tripulados (drones). "O contrabando de armas através de drones faz parte da guerra em Gaza e visa armar os nossos inimigos. Devem ser tomadas todas as medidas possíveis para o impedir", acrescentou Israel Katz.

Israel anunciou várias apreensões de armas nos últimos meses, na sequência da queda de aviões que tentavam atravessar a fronteira a partir do Egito – que não se pronunciou sobre estes incidentes –, além de tentativas semelhantes de enviar armas para a Faixa de Gaza durante a ofensiva militar lançada por Israel na sequência dos ataques perpetrados pelo movimento radical palestiniano Hamas em 7 de outubro de 2023.

