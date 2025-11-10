Republicanos preparam votação no Senado para acabar com shutdown nos EUA

10 nov, 2025 - 22:50 • Lusa
O Senado dos Estados Unidos da América irá votar nas "próximas horas" legislação para acabar com a paralisação do governo por falta de financiamento, a maior da história do país, disse o líder republicano da câmara alta do Congresso.
Thune disse esperar que a aprovação demore "horas, não dias", depois de os republicanos terem conseguido o apoio de um número suficiente de democratas para fazer avançar a proposta para votação.
O projeto ainda vai ter de ser aprovado pela Câmara de Representantes, cujos trabalhos têm estado suspensos, seguindo depois para promulgação na Casa Branca.
"Está finalmente a chegar ao fim." O presidente da Câmara de Representantes, Mike Johnson, pediu aos congressistas que comecem a regressar a Washington "imediatamente", devido aos atrasos nos aeroportos, causados pela própria paralisação. "Temos de o fazer o mais rapidamente possível", disse Johnson em conferência de imprensa.
Democratas e republicanos chegaram no domingo a acordo no Senado para pôr fim à mais longa paralisação do Governo, após um acordo apoiado pelas senadoras democratas Jeanne Shaheen e Maggie Hassan, pelo independente Angus King, segundo os media norte-americanos.
Também votaram a favor do acordo os senadores democrata Tim Kaine, Dick Durbin, John Fetterman, Catherine Cortez Masto e Jacky Rosen, mas não alguns dos colegas de bancada que estiveram envolvidos nas negociações das últimas semanas.
Os apoios obtidos permitiram aos republicanos perfazer os 60 votos necessários para fazer avançar a legislação, que inclui a reversão das demissões em massa de funcionários federais promovidas pelo governo de Donald Trump desde o início da paralisação do governo, além de proteger os funcionários federais contra novos despedimentos até janeiro e garantir que são pagos após o fim da paralisação.
O acordo inclui projetos de lei bipartidários elaborados pela Comissão de Orçamento do Senado para financiar até 30 de janeiro partes do governo – ajuda alimentar, programas para veteranos e o Poder Legislativo, entre outros.
A paralisação do Governo começou em 1 de outubro devido à ausência de acordo entre republicanos e democratas para aprovar o novo orçamento federal, que permite financiar as operações governamentais.
Confrontados com a falta de salários, muitos funcionários públicos foram obrigados a recorrer a subsídios de alimentação ou a empréstimos de emergência, enquanto um grande número continuou a trabalhar sem receber o salário.