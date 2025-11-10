Republicanos preparam votação no Senado para acabar com shutdown nos EUA

O Senado dos Estados Unidos da América irá votar nas "próximas horas" legislação para acabar com a paralisação do governo por falta de financiamento, a maior da história do país, disse o líder republicano da câmara alta do Congresso.

"O povo norte-americano já sofreu o suficiente. Não vamos prolongar este projeto de lei desnecessariamente", disse o líder da maioria no Senado, John Thune, na abertura da sessão desta segunda-feira.

Thune disse esperar que a aprovação demore "horas, não dias", depois de os republicanos terem conseguido o apoio de um número suficiente de democratas para fazer avançar a proposta para votação.

O projeto ainda vai ter de ser aprovado pela Câmara de Representantes, cujos trabalhos têm estado suspensos, seguindo depois para promulgação na Casa Branca.

"Está finalmente a chegar ao fim." O presidente da Câmara de Representantes, Mike Johnson, pediu aos congressistas que comecem a regressar a Washington "imediatamente", devido aos atrasos nos aeroportos, causados pela própria paralisação. "Temos de o fazer o mais rapidamente possível", disse Johnson em conferência de imprensa.

Democratas e republicanos chegaram no domingo a acordo no Senado para pôr fim à mais longa paralisação do Governo, após um acordo apoiado pelas senadoras democratas Jeanne Shaheen e Maggie Hassan, pelo independente Angus King, segundo os media norte-americanos.