Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 10 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Rússia destrói 71 drones ucranianos em 10 regiões e na Crimeia

10 nov, 2025 - 09:25 • Olímpia Mairos , com Lusa

29 dos drones abatidos foram intercetados na zona fronteiriça de Briansk

A+ / A-

As defesas antiaéreas da Federação Russa abateram, esta segunda-feira, 71 drones ucranianos (aeronaves não tripuladas) em dez regiões diferentes do país e na península da Crimeia, de acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério da Defesa russo na rede social Telegram.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o mesmo comunicado, 29 dos drones foram intercetados na região fronteiriça de Briansk, onde, no dia anterior, já tinham sido derrubados 43 aparelhos do mesmo tipo.

Na região de Kursk, também na fronteira com a Ucrânia, sete drones foram abatidos, enquanto outros três foram destruídos na Crimeia e sete ao largo do mar Negro.

De acordo com Moscovo, os drones visavam infraestruturas energéticas russas, nomeadamente instalações de produção e fornecimento de energia.

Os ataques ucranianos têm como objetivo dificultar o reabastecimento das forças russas e prejudicar a capacidade do país vizinho de exportar petróleo e derivados, uma das principais fontes de financiamento da Rússia, que invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 10 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)