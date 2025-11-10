Rússia destrói 71 drones ucranianos em 10 regiões e na Crimeia

As defesas antiaéreas da Federação Russa abateram, esta segunda-feira, 71 drones ucranianos (aeronaves não tripuladas) em dez regiões diferentes do país e na península da Crimeia, de acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério da Defesa russo na rede social Telegram.

Segundo o mesmo comunicado, 29 dos drones foram intercetados na região fronteiriça de Briansk, onde, no dia anterior, já tinham sido derrubados 43 aparelhos do mesmo tipo.

Na região de Kursk, também na fronteira com a Ucrânia, sete drones foram abatidos, enquanto outros três foram destruídos na Crimeia e sete ao largo do mar Negro.

De acordo com Moscovo, os drones visavam infraestruturas energéticas russas, nomeadamente instalações de produção e fornecimento de energia.

Os ataques ucranianos têm como objetivo dificultar o reabastecimento das forças russas e prejudicar a capacidade do país vizinho de exportar petróleo e derivados, uma das principais fontes de financiamento da Rússia, que invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.