Sarkozy foi libertado, mas fica sob supervisão judicial

10 nov, 2025 - 13:31 • Ana Kotowicz
O pedido tinha sido entregue um dia depois de Nicolas Sarkozy entrar na prisão. A expectativa da Defesa era de que, assim que fosse analisado, o pedido de libertação seria aceite. E foi isso mesmo que aconteceu. Esta segunda-feira, o Tribunal de Apelação de Paris (segunda instância) decidiu libertar o antigo Presidente francês, mas impôs-lhe supervisão judicial.
Entre as condições para a libertação de Sarkozy da prisão de La Santé, em Paris, está também a proibição de contactar o antigo ministro da Justiça, Gérald Darmanin.
A decisão surge quase três semanas depois de Sarkozy ter entrado no estabelecimento prisional. A 21 de outubro, tinha começado a cumprir a pena de prisão de cinco anos.
França
Além do romance de Dumas, leva 10 fotografias da f(...)
Sarkozy foi considerado culpado de conspiração criminosa devido aos esforços de alguns dos seus principais colaboradores para obter financiamento para a sua candidatura presidencial de 2007 junto da Líbia, então sob o regime do falecido ditador Muammar Kadhafi.
Foi a terceira vez que o antigo Presidente foi condenado por crimes relacionados com fraude.
O caso ainda não transitou em julgado, e a Defesa de Sarkozy recorreu da decisão, o que pode levar à suspensão da sua pena.
França
A prisão de La Santé, em Paris, é um estabelecimen(...)
Quando conheceu a decisão, Sarkozy considerou-a escandalosa, mais do que pela condenação, mas pelo mandado de prisão que ditou a sua entrada em La Santé.
"Se querem mesmo que eu durma na cadeia, vou dormir na cadeia, mas de cabeça levantada", disse o antigo Presidente francês, declarando-se inocente. "Não vou pedir desculpa por algo que não fiz."