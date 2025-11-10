Sarkozy pode sair em liberdade 20 dias depois de ser preso

10 nov, 2025 - 08:36 • Ana Fernandes Silva
20 dias depois, Nicolas Sarkozy poderá sair em liberdade, avança o jornal Le Monde.
Esta segunda-feira de manhã, o Tribunal de Recurso de Paris começa a analisar o requerimento da defesa para que Sarkozy seja colocado em liberdade condicional.
O ex-Presidente francês foi condenado a cinco anos de prisão por financiamento ilegal na campanha eleitoral de 2007.
Os advogados alegam que não existe motivo para prender Sarkozy antes de o caso ter transitado em julgado. Sarkozy garante estar inocente e diz que as acusações são uma "campanha política".