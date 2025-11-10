Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 10 nov, 2025
Em Destaque
Tailândia suspende acordo de paz com o Cambodja após explosão de mina

10 nov, 2025 - 12:26 • Lusa

Acordo tinha sido anunciado por Donald Trump no final de outubro.

A Tailândia anunciou hoje a suspensão do acordo de paz com o Camboja, cuja assinatura tinha sido anunciada por Donald Trump no final de outubro, referiu o porta-voz do governo.

O anúncio acontece após a explosão de uma mina perto da fronteira que feriu dois soldados tailandeses.

"O acompanhamento da declaração conjunta que fizemos durante cerca de uma semana chegará ao fim", e diz respeito também à libertação de 18 soldados cambojanos, afirmou o porta-voz do governo, Siripong Angkasakulkiat.

A explosão de uma mina na província de Sissaket feriu gravemente um soldado tailandês na perna e um outro ficou com dores no peito, segundo o exército tailandês.

"Pensávamos que a ameaça à segurança tinha diminuído, mas na realidade não diminuiu", afirmou o primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul, em conferência de imprensa.

O Ministério da Defesa do Camboja prometeu, em comunicado, um "compromisso inabalável" com a paz mas as autoridades de Phnom Penh não comentaram no imediato a explosão da mina.

Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 10 nov, 2025
