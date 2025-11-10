Ouvir
Tóquio afirma que ataque militar a Taiwan justificaria intervenção de forças japonesas

10 nov, 2025 - 09:33 • Lusa

Primeira-ministra japonesa diz que o país "tomaria a decisão analisando todos os fatores".

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi disse esta segunda-feira que um ataque militar da China contra Taiwan colocaria o Japão numa "situação de crise" e justificaria uma intervenção das Forças de Autodefesa japonesas.

"Eu disse outro dia que poderia recorrer à força, dependendo da situação, mas o Governo tomaria a decisão analisando todos os fatores", disse Takaichi durante uma sessão extraordinária na câmara baixa do parlamento japonês, ao ser questionada sobre uma possível intervenção militar chinesa em Taiwan.

A primeira-ministra reiterou uma posição, expressa na sexta-feira passada perante o parlamento, de que o "pior cenário possível" de um ataque e bloqueio com navios de guerra contra Taiwan colocaria em risco a sobrevivência do Japão.

