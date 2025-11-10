Trump ameaça processar BBC com multa de "não menos" do que mil milhões de dólares

10 nov, 2025 - 21:23 • Redação, com Reuters
O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ameaçou tomar medidas legais contra a BBC devido à edição de um discurso de Trump a 6 de janeiro de 2021, emitida no programa "Panorama" no dia em que os apoiantes republicanos invadiram o Capitólio e dias antes das eleições norte-americanas de 2024.
A emissora britânica confirmou esta segunda-feira ter recebido uma carta de Trump a ameaçar uma ação judicial e pediu desculpas pelo "erro de julgamento" na edição do discurso de Trump no documentário intitulado "Trump: Uma Segunda Oportunidade?". Porém, o presidente da BBC, Samir Shah, não admite as acusações de parcialidade.
Os advogados de Donald Trump anunciaram um ultimato: ou a BBC retira o documentário até ao próximo dia 14 de novembro ou enfrentará um processo no valor de "não menos" de mil milhões de dólares, de acordo com a carta enviada no domingo.
O documentário transmitido no canal público britânico juntou dois excertos distintos de um discurso de Trump, criando a impressão de que este estaria a incitar o motim de 6 de janeiro de 2021. Este caso avançado, em exclusivo, pelo jornal britânico "Daily Telegraph" é descrito pelos advogados como um ato "falso e difamatório".
Trump adiantou ainda que esta edição televisiva do discurso pré-eleitoral pretendia "interferir nas eleições presidenciais" e induzir os espectadores em erro.
A revelação sobre a edição do discurso e as críticas mais amplas à BBC News mergulharam a emissora numa crise, levando à demissão dos seus dois principais responsáveis — o diretor-geral Tim Davie e a diretora-executiva de informação Deborah Turness — no passado domingo.
"Foram despedidos porque foram apanhados a falsificar o meu muito bom (PERFEITO!) a 6 de janeiro", lamentou Trump numa publicação da sua rede social Truth Social este domingo.
"Para além de tudo, eles [a Inglaterra] são um país que muitos consideram o nosso principal aliado. Que coisa terrível para a democracia!", criticou o Presidente dos EUA.
A BBC está a avaliar como responder à ameaça de ação judicial e a planear como restaurar a confiança do público, após críticas vindas também da embaixada de Israel no Reino Unido sobre a cobertura da ofensiva militar na Faixa de Gaza.
“Sei que o ADN e a cultura da BBC News são de imparcialidade — fornecemos as melhores notícias possíveis e as mais fiáveis", defendeu Samir Shah.
Em reação, o porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, negou que a BBC seja institucionalmente parcial ou corrupta, e afirmou que o Governo apoia a emissora, reforçando que "o que é importante agora é que a BBC mantenha os elevados padrões pelos quais é justamente reconhecida internacionalmente".