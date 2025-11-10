Trump ameaça processar BBC com multa de "não menos" do que mil milhões de dólares

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ameaçou tomar medidas legais contra a BBC devido à edição de um discurso de Trump a 6 de janeiro de 2021, emitida no programa "Panorama". O clipe em questão menciona o dia em que os apoiantes republicanos invadiram o Capitólio e foi publicado, no contexto de um documentário BBC, dias antes das eleições norte-americanas de 2024.

A emissora britânica confirmou esta segunda-feira ter recebido uma carta de Trump a ameaçar uma ação judicial e pediu desculpas pelo "erro de julgamento" na edição do discurso de Trump no documentário intitulado "Trump: Uma Segunda Oportunidade?". Porém, o presidente da BBC, Samir Shah, não admite as acusações de parcialidade.

Os advogados de Donald Trump anunciaram um ultimato: ou a BBC retira o documentário até ao próximo dia 14 de novembro ou enfrentará um processo no valor de "não menos" de mil milhões de dólares, de acordo com a carta enviada no domingo.

O documentário transmitido no canal público britânico juntou dois excertos distintos de um discurso de Trump, criando a impressão de que este estaria a incitar o motim de 6 de janeiro de 2021. Este caso avançado, em exclusivo, pelo jornal britânico "Daily Telegraph" é descrito pelos advogados como um ato "falso e difamatório".

Trump adiantou ainda que esta edição televisiva do discurso pré-eleitoral pretendia "interferir nas eleições presidenciais" e induzir os espectadores em erro.