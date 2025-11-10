Trump promete entregar um cheque de quase dois mil euros à população

10 nov, 2025 - 18:51 • Redação, com agências
O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, prometeu neste domingo um cheque de dois mil dólares (1.730 euros) a todos os americanos, exceto aos residentes com rendimentos elevados.
Anunciada numa publicação da sua rede social Truth Social, esta medida oficial de pagar um "dividendo dos direitos aduaneiros" consiste num cheque financiado pelas receitas das novas tarifas alfandegárias que o Presidente dos EUA impôs, este ano, a praticamente todos os países do mundo.
As receitas alfandegárias resultaram em cerca de 215 milhões de dólares, nos produtos importados de janeiro a setembro – uma estratégia da presidência Trump para remediar o descontentamento dos eleitores e a progressiva perda do poder de compra.
"Pessoas que são contra direitos aduaneiros são tolas!", lê-se na publicação, alegando assim o país vai conseguir amortizar "a enorme dívida de 37 mil milhões", o que fará dos EUA "o país mais rico e respeitado do mundo".
Note-se que, na semana passada, os americanos elegeram três candidatos democratas na Vírginia, Nova Jérsia e Nova Iorque, que centraram a campanha eleitoral no custo de vida.
Apesar desta promessa e tentativa de arrancar elogios da política tarifária de Donald Trump, os consumidores americanos ainda não tiraram qualquer benefício desta nova medida alfandegárica "Trumpista", já que o aumento das mercadorias se situa nos 3% em termos anuais.
A administração ainda não esclareceu como seriam distribuídos os pagamentos.