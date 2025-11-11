Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 11 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Faixa de Gaza

Ajuda humanitária a entrar em Gaza é "muito inferior" ao previsto no cessar-fogo

11 nov, 2025 - 15:23 • Lusa

Desde o início de outubro até às primeiras semanas de novembro, entraram em Gaza 9.424 camiões com ajuda, cerca de 348 transportes por dia, de acordo com a Autoridade Palestiniana.

A+ / A-

A Autoridade Palestiniana afirmou esta terça-feira que o número de camiões com ajuda a entrar em Gaza são apenas 41% do número acordado com Israel no cessar-fogo, "muito inferior" ao necessário para satisfazer as necessidades humanitárias.

Os responsáveis palestinianos indicaram que, desde o início de outubro até às primeiras semanas de novembro, entraram em Gaza 9.424 camiões com ajuda, cerca de 348 transportes por dia, de acordo com um comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O cessar-fogo acordado entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas, ratificado em 9 de outubro, estipulava que deviam entrar diariamente em Gaza entre 500 e 600 camiões com ajuda.

Além disso, de acordo com a Autoridade Palestiniana, desde o reinício do fornecimento de ajuda humanitária a Gaza, 36% dos camiões que entraram na Faixa eram do setor privado, "o que reduziu ainda mais o volume real da ajuda que chega aos civis".

ONU pede a Israel que deixe entrar mantimentos e abrigos em Gaza

ONU pede a Israel que deixe entrar mantimentos e abrigos em Gaza

A chegada do cessar-fogo em Gaza não mudou a reali(...)

A Autoridade Palestiniana alertou igualmente que a ajuda que entra em Gaza é insuficiente em termos de qualidade, nomeadamente em termos de material médico e de abrigo.

"O equipamento essencial para as operações de emergência, como a remoção de escombros, a reabilitação de instalações médicas que funcionam parcialmente, a manutenção das redes de água e de esgotos e a reparação de casas parcialmente danificadas, também são objeto de restrições", sublinhou a mesma nota.

As autoridades palestinianas apelaram à comunidade internacional para que pressione Israel a abrir todos os postos fronteiriços com Gaza "sem restrições" para permitir a entrada de ajuda humanitária no enclave.

A primeira fase do acordo de cessar-fogo – impulsionado pelos Estados Unidos com a mediação de Egito, Qatar e Turquia – inclui a retirada parcial das forças israelitas do enclave e o acesso de ajuda humanitária ao território, além da entrega de reféns feitos pelo Hamas.

UNICEF pede que Israel permita entrada de material educativo em Gaza

UNICEF pede que Israel permita entrada de material educativo em Gaza

Segundo o diretor regional para o Médio Oriente e (...)

A etapa seguinte, ainda por acordar, prevê a continuação da retirada israelita, o desarmamento do Hamas, bem como a reconstrução e a futura governação do enclave.

A trégua, em vigor desde 10 de outubro, foi ameaçada em 28 de outubro, após Israel ter bombardeamento o enclave palestiniano, no seguimento de dois incidentes com o Hamas, um relacionado com a morte de um soldado israelita e outro com a entrega de um corpo que não correspondia a nenhum dos reféns ainda por devolver.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 11 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)