Ajuda humanitária a entrar em Gaza é "muito inferior" ao previsto no cessar-fogo

A Autoridade Palestiniana afirmou esta terça-feira que o número de camiões com ajuda a entrar em Gaza são apenas 41% do número acordado com Israel no cessar-fogo, "muito inferior" ao necessário para satisfazer as necessidades humanitárias. Os responsáveis palestinianos indicaram que, desde o início de outubro até às primeiras semanas de novembro, entraram em Gaza 9.424 camiões com ajuda, cerca de 348 transportes por dia, de acordo com um comunicado.

O cessar-fogo acordado entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas, ratificado em 9 de outubro, estipulava que deviam entrar diariamente em Gaza entre 500 e 600 camiões com ajuda. Além disso, de acordo com a Autoridade Palestiniana, desde o reinício do fornecimento de ajuda humanitária a Gaza, 36% dos camiões que entraram na Faixa eram do setor privado, "o que reduziu ainda mais o volume real da ajuda que chega aos civis".

A Autoridade Palestiniana alertou igualmente que a ajuda que entra em Gaza é insuficiente em termos de qualidade, nomeadamente em termos de material médico e de abrigo. "O equipamento essencial para as operações de emergência, como a remoção de escombros, a reabilitação de instalações médicas que funcionam parcialmente, a manutenção das redes de água e de esgotos e a reparação de casas parcialmente danificadas, também são objeto de restrições", sublinhou a mesma nota. As autoridades palestinianas apelaram à comunidade internacional para que pressione Israel a abrir todos os postos fronteiriços com Gaza "sem restrições" para permitir a entrada de ajuda humanitária no enclave. A primeira fase do acordo de cessar-fogo – impulsionado pelos Estados Unidos com a mediação de Egito, Qatar e Turquia – inclui a retirada parcial das forças israelitas do enclave e o acesso de ajuda humanitária ao território, além da entrega de reféns feitos pelo Hamas.