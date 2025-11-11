Atentado suicida provoca pelo menos 12 mortos na capital do Paquistão

Um bombista suicida matou esta terça-feira, pelo menos, 12 pessoas e feriu 27 na capital do Paquistão, Islamabade, confirmou o ministro do Interior do país, Mohsin Naqvi. O ministro adiantou ainda que o plano inicial era atacar o tribunal local, mas, como não conseguiu entrar no edifício, o homem explodiu na praça da pública da cidade ao lado de uma carrinha policial, pela hora local de almoço.

O ministro da Defesa do país, Khawaja Muhammad Asif, acredita que o ataque colocou o país num "estado de guerra", agravando o cenário de violência. Este é o primeiro capital do Paquistão contra civis em dez anos.

O Movimento dos Talibãs do Paquistão já reivindicou o ato e, para as autoridades paquistanesas, a prioridade é identificar o homem bombista. Mas já para o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, interessa encontrar responsáveis.

Sharif condenou o ataque, alegando que foi motivado por grupos extremistas baseados no Afeganistão, com apoio da Índia. A explosão de um carro em Nova Deli no dia anterior a este ataque, que provocou oito mortos e vários feridos, alimentou as convicções de Sharif de que foi um ataque com motivações externas ao país.

Contudo, recorde-se que o conflito entre o Paquistão e a Índia não é novo: desde abril deste ano, a nação paquistanesa entrou em confrontos com Cabul, no Afeganistão, e em Nova Deli, na Índia. As intervenções militares foram, entretanto, interrompidas, mas as negociações de paz não ficaram resolvidas com sucesso.