Autarca rival de Erdogan arrisca mais de dois mil anos de prisão

O presidente da câmara de Istambul e principal rival político do Presidente da Turquia, Ekrem İmamoğlu, enfrenta acusações de suborno e extorsão e foi esta terça-feira formalmente acusado de 142 crimes, indicou o Ministério Público da cidade. O acusado é o autarca da maior cidade turca e é um crítico ativo da presidência de Recep Tayyip Erdoğan.

Sob um conjunto de queixas, İmamoğlu arrisca uma pena que pode chegar aos 2352 anos de prisão – uma medida vista como um ataque politicamente motivado por representar a oposição nacional.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



Detido desde 19 de março de 2025 sob a suspeita de "corrupção", os oficiais de justiça indiciam o rival, entre outros 402 suspeitos, numa acusação com quase quatro mil páginas, com crimes como: direção de uma organização criminosa, suborno, peculato, branqueamento de capitais, extorsão e manipulação de concursos públicos.

Entre os suspeitos, encontram-se colaboradores próximos do presidente da câmara de Istambul, que foram detidos ao mesmo tempo que İmamoğlu pelos procuradores turcos. O procurador-geral de Istambul afirmou ainda esta terça-feira que este grupo de acusados já causou prejuízos na ordem dos 3.300 milhões de euros ao Estado turco ao longo de uma década.