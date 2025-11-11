Confrontos entre segurança e manifestantes que tentaram invadir COP30

11 nov, 2025 - 22:56 • Ricardo Vieira, com Reuters
Manifestantes com bastões invadiram, esta terça-feira, o recinto da cimeira do Clima COP30, que decorre em Belém, no Brasil, e envolveram-se em confrontos com a segurança.
Testemunhas citadas pela agência Reuters relatam que os confrontos ocorreram junto à porta principal do evento, que acabou por ser barricada com mesas.
Um dos seguranças foi visto a ser levado numa cadeira de rodas, agarrado à zona do abdómen.
Os manifestantes, que gritavam palavras de ordem como "taxar milionários, dispersaram pouco depois do confronto.
De acordo com outra testemunha citada pela Reuters, os manifestantes faziam parte de um grupo de centenas de pessoas que tinham marchado até ao recinto, na cidade amazónica de Belém, na manhã de terça-feira.
Outro segurança contou ter sido atingido na cabeça por um tambor lançado por um manifestante, apresentando um ferimento na testa.