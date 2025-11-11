Ouvir
Bielorrússia

Lukashenko ordena negociações para abrir fronteiras com a Lituânia

11 nov, 2025 - 14:58 • Lusa

Após o aumento das tensões devido ao lançamento de balões para contrabando, nomeadamente tabaco, esta reabertura permite a circulação de habitantes, mas a Polónia mantém a fronteira encerrada com a Bielorrússia.

O Presidente bielorrusso ordenou esta terça-feira o início das negociações com a Lituânia para reabrir as passagens fronteiriças entre os dois países, após o aumento das tensões devido ao lançamento de balões para contrabando, nomeadamente tabaco.

Alexander Lukashenko indicou que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Maksim Rizhenkov, vai organizar estas conversações para restabelecer a normalidade na região o mais rápido possível, de acordo com um comunicado bielorrusso.

"Hoje, recebemos propostas das autoridades lituanas sobre como resolver a situação na fronteira. Com relação a isso, o Presidente foi informado e pretende que sejam retomadas as operações nos postos de controlo ao longo da fronteira partilhada", referiu o comunicado.

As autoridades lituanas estimaram que cerca de mil bielorrussos atravessem diariamente a fronteira para o país vizinho, enquanto o fluxo de lituanos para a Bielorrússia ronda os 300 por dia.

A Polónia, por sua vez, mantém a fronteira com a Bielorrússia encerrada como gesto de apoio à vizinha Lituânia.

Em outubro, a Lituânia encerrou a fronteira com a Bielorrússia depois de o aeroporto de Vilnius ter interrompido as operações por três dias consecutivos devido à presença de balões no espaço aéreo, tendo a primeira-ministra, Inga Ruginiene, afirmado que o exército lituano podia abater os balões que continuassem a passar a fronteira.

O Ministério do Interior da Lituânia, responsável pelo Serviço da Guarda de Fronteiras, afirmou no final de outubro que "o número de balões de contrabando detetados em 2025 (557) é mais do dobro do que em 2024 (226)".

As autoridades lituanas apreenderam este ano mais de 1,1 milhões de maços de cigarros transportados por via aérea, dos quais cerca de 800 mil através de balões.

