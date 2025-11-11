“Não se matam jornalistas nas ruas”, mas há “erosão democrática em todo o mundo”

O editor do “New York Times” A. G. Sulzberger denuncia a existência do que considera ser “erosão democrática em todo o mundo”. Em causa estão ataques à imprensa em vários pontos do mundo, incluindo nos Estados Unidos da América (EUA).

No palco central da Web Summit, Sulzberger garante que existe essa tendência, classificando-a mesmo como “bastante dramática”.

“O que temos visto repetidamente é que um dos primeiros alvos de um aspirante a ditador é a imprensa”, acrescenta.

Sulzberger escreveu há cerca de um ano um artigo de opinião intitulado “Como a guerra silenciosa contra a liberdade de imprensa chegou aos Estados Unidos”, visando a administração Trump.

Na cimeira da tecnologia, Sulzberger assegura que o modo de agir não passa por “prender jornalistas ou assassiná-los nas ruas por fazerem o seu trabalho”.

“Trata-se apenas de aumentar sistematicamente a pressão para tornar cada vez mais difícil, e particularmente mais oneroso financeiramente, o trabalho do jornalismo independente, que os aspirantes a ditadores consideram perigoso para a sua capacidade de operar com o máximo de liberdade”, descreve.