Parlamento de Israel aprova proposta de pena de morte para palestinianos que matem israelitas judeus

O parlamento de Israel aprovou, esta segunda-feira, um projeto de lei que torna obrigatória a pena de morte para palestinianos condenados por matar cidadãos israelitas. Enquanto alguns deputados acreditam que a medida vai impedir futuros acordos de libertação de prisioneiros, os críticos apontam que a lei descrimina por não prever a mesma pena para israelitas que matem palestinianos.

A proposta do partido de extrema-direita Otzma Yehudit (Poder Judaico) tem de passar por três aprovações antes de se tornar lei. Na primeira votação, na noite de segunda-feira, o projeto foi aprovado com 39 votos a favor e 16 contra, em 120 deputados. A votação foi marcada por acusações entre a coligação de apoio a Benjamim Netanyahu e deputados árabes.

O texto aprovado na segunda-feira obriga os tribunais a impor a pena de morte sobre pessoas que tenham provocado a morte de um cidadão de Israel por razões nacionalistas, "com o objeto de prejudicar o Estado de Israel e o renascimento nacional do povo judaico na sua terra.

Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional e líder do partido responsável pela proposta, pediu a aprovação da proposta como dissuasão contra o "terrorismo árabe". Se a proposta for aprovada, disse Ben-Gvir, citado pelo Haaretz, "todos os juízes com moral distorcida não terão critério sobre ter ou não misericórdia sobre os terroristas", e "o ritual de raptar judeus para libertar terroristas assassinos da prisão em troca deles acabou".

Partidos boicotam votação

O projeto de lei segue agora para uma comissão parlamentar para debate, antes de uma segunda e terceira votação. Não há garantia de que se tornará lei, visto que vários partidos políticos importantes boicotaram a votação inicial de segunda-feira. O líder da oposição, Yair Lapid, foi citado pela imprensa israelita a dizer que não vota a favor do projeto de lei.

A OLP, organização política nacional da Palestina, condenou a votação. O presidente do Conselho Nacional Palestiniano, Rawhi Fattouh, classificou o projeto de lei como "um crime político, jurídico e humanitário". A votação também foi criticada pelo Hamas.

Israel aboliu a pena de morte por assassinato em 1954. A única pessoa executada em Israel após um julgamento civil foi Adolf Eichmann, um dos arquitetos do Holocausto, em 1962.

Ben-Gvir argumenta que a imposição da pena de morte dissuade qualquer pessoa que considere um ataque semelhante ao liderado pelo Hamas no sul de Israel, a 7 de outubro de 2023, que matou quase 1.200 pessoas, a maioria civis, e resultou na captura de 251 reféns e sua transferência para a Faixa de Gaza.