Parlamento de Israel aprova proposta de pena de morte para palestinianos que matem israelitas judeus

11 nov, 2025 - 12:45 • Reuters, João Pedro Quesado
O parlamento de Israel aprovou, esta segunda-feira, um projeto de lei que torna obrigatória a pena de morte para palestinianos condenados por matar cidadãos israelitas. Enquanto alguns deputados acreditam que a medida vai impedir futuros acordos de libertação de prisioneiros, os críticos apontam que a lei descrimina por não prever a mesma pena para israelitas que matem palestinianos.
A proposta do partido de extrema-direita Otzma Yehudit (Poder Judaico) tem de passar por três aprovações antes de se tornar lei. Na primeira votação, na noite de segunda-feira, o projeto foi aprovado com 39 votos a favor e 16 contra, em 120 deputados. A votação foi marcada por acusações entre a coligação de apoio a Benjamim Netanyahu e deputados árabes.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O texto aprovado na segunda-feira obriga os tribunais a impor a pena de morte sobre pessoas que tenham provocado a morte de um cidadão de Israel por razões nacionalistas, "com o objeto de prejudicar o Estado de Israel e o renascimento nacional do povo judaico na sua terra.
Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional e líder do partido responsável pela proposta, pediu a aprovação da proposta como dissuasão contra o "terrorismo árabe". Se a proposta for aprovada, disse Ben-Gvir, citado pelo Haaretz, "todos os juízes com moral distorcida não terão critério sobre ter ou não misericórdia sobre os terroristas", e "o ritual de raptar judeus para libertar terroristas assassinos da prisão em troca deles acabou".
O projeto de lei segue agora para uma comissão parlamentar para debate, antes de uma segunda e terceira votação. Não há garantia de que se tornará lei, visto que vários partidos políticos importantes boicotaram a votação inicial de segunda-feira. O líder da oposição, Yair Lapid, foi citado pela imprensa israelita a dizer que não vota a favor do projeto de lei.
A OLP, organização política nacional da Palestina, condenou a votação. O presidente do Conselho Nacional Palestiniano, Rawhi Fattouh, classificou o projeto de lei como "um crime político, jurídico e humanitário". A votação também foi criticada pelo Hamas.
Israel aboliu a pena de morte por assassinato em 1954. A única pessoa executada em Israel após um julgamento civil foi Adolf Eichmann, um dos arquitetos do Holocausto, em 1962.
Ben-Gvir argumenta que a imposição da pena de morte dissuade qualquer pessoa que considere um ataque semelhante ao liderado pelo Hamas no sul de Israel, a 7 de outubro de 2023, que matou quase 1.200 pessoas, a maioria civis, e resultou na captura de 251 reféns e sua transferência para a Faixa de Gaza.
Médio Oriente
A entrega surge após a devolução, na noite anterio(...)
Na retaliação, Israel matou mais de 69.000 palestinianos em Gaza, a maioria civis. Um frágil cessar-fogo foi acordado no mês passado, incluindo a libertação de 20 reféns vivos mantidos em Gaza, além dos restos mortais dos falecidos, em troca de quase 2.000 palestinianos detidos em prisões israelitas.
Desde outubro de 2023, Israel libertou centenas de prisioneiros e detidos palestinianos em troca da libertação de reféns do Hamas. A maioria dos reféns foi libertada, com exceção dos restos mortais de três israelitas e de um estrangeiro.
Tzvika Foghel, membro do partido Poder Judaico de Ben-Gvir, e presidente da comissão parlamentar de segurança nacional, onde o projeto de lei será agora debatido, afirmou que a imposição da pena de morte significaria o fim dos acordos de troca de prisioneiros.
Alguns dos palestinianos libertados foram condenados por crimes graves, incluindo homicídio. Muito que não foram condenados por nenhum crime.
O líder do Hamas, Yahya Sinwar, mentor do ataque de outubro de 2023 contra Israel, foi libertado em 2011 como parte de uma troca de mais de mil prisioneiros palestinos por um soldado israelita detido em Gaza. Políticos israelitas de extrema-direita, como Ben-Gvir, opuseram-se, durante a guerra em Gaza, à libertação de palestinianos envolvidos nas mortes de israelenses.