Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 11 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Pelo menos 18 pessoas morreram devido ao supertufão Fung-Wong

11 nov, 2025 - 09:21 • Lusa

Antes da chegada do supertufão no domingo, as autoridades filipinas retiraram quase um milhão de residentes das suas habitações no leste e norte do país.

A+ / A-

Pelo menos 18 pessoas morreram, 28 ficaram feridas e duas estão desaparecidas devido à passagem do supertufão Fung-Wong pelo noroeste das Filipinas, desde domingo, disse a Proteção Civil do país.

Todas as mortes foram atribuídas a deslizamentos de terra, afogamento, eletrocussão e queda de destroços.

O responsável da Proteção Civil sublinhou que o Fung-Wong, conhecido como Uwan nas Filipinas, deixou 28 pessoas feridas e duas desaparecidas, além de 2,4 milhões de deslocados. As autoridades abriram 11 mil centros para abrigar estas pessoas.

Alejandro especificou que a área mais afetada é Catanduanes, onde o sistema de abastecimento de água sofreu graves danos e as autoridades poderão necessitar de 15 a 20 dias para restabelecer o fornecimento. Além disso, Catanduanes, assim como Camarines Sur e Camarines Norte, estão a sofrer com cortes de energia devido ao supertufão.

Antes da chegada do supertufão no domingo, as autoridades filipinas retiraram quase um milhão de residentes das suas habitações no leste e norte do país.

A agência meteorológica local (PAGASA) ativou no domingo o alerta máximo, de nível 5, no sudeste de Luzon e no norte das Filipinas, incluindo as províncias de Catanduanes e as áreas costeiras de Camarines Norte e Camarines Sur.

Entretanto, a região metropolitana da capital Manila e arredores ficaram sob alerta de nível 3.

Este foi o segundo tufão a atingir as Filipinas nas últimas semanas, depois de o tufão Kalmaegi ter feito mais de 200 mortos na semana passada, situação que levou também à suspensão das aulas e de outras atividades públicas como medida preventiva.

Todos os anos, cerca de 20 tempestades ou tufões atingem ou aproximam-se das Filipinas, sendo as regiões mais pobres geralmente as mais afetadas.

Segundo os cientistas, o aquecimento global provocado pela atividade humana torna os fenómenos meteorológicos extremos mais frequentes, mais letais e mais destrutivos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 11 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)