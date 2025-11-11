Pelo menos 21 mortos em naufrágio com rohingyas ao largo da Malásia e Tailândia

A Malásia e a Tailândia recuperaram 21 corpos após o naufrágio de um barco que transportava migrantes rohingya ao largo das costas dos dois países, declararam hoje fontes oficiais.

De acordo com a Agência Marítima da Malásia, a missão conjunta com a Tailândia recuperou, até ao momento, 21 corpos, doze em águas malaias e nove em águas tailandesas, enquanto 13 sobreviventes foram encontrados no lado malaio.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na segunda-feira, foram encontrados mais cinco corpos em diferentes zonas do mar de Andaman, incluindo o de uma criança. As vítimas foram localizadas por embarcações da Marinha Real, da Polícia Marítima e dos serviços de salvamento malaios, que transportaram os restos mortais para vários cais na ilha vizinha de Langkawi, um arquipélago malaio no mar de Andaman, perto da fronteira com a Tailândia.

A operação de busca e salvamento foi suspensa ao anoitecer devido ao mau tempo, tendo sido retomada esta madrugada.

A operação, que já vai no terceiro dia, cobre agora uma área de mais de 933 quilómetros quadrados, depois de ter sido prolongada na segunda-feira devido à possibilidade de as correntes marítimas terem deslocado destroços e sobreviventes.

O naufrágio ocorreu depois de cerca de 300 migrantes do estado birmanês de Rakhine se terem dividido em três embarcações mais pequenas, numa tentativa de chegar à Malásia sem serem detetados.