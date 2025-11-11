Ponte inaugurada recentemente desaba na China

11 nov, 2025 - 23:42 • Ricardo Vieira
Uma ponte inaugurada há poucos meses desabou na província de Sichuan, no sudoeste da China.
As autoridades encerraram a ponte Hongqi na segunda-feira, devido ao aparecimento de fissuras nas encostas e estradas adjacentes.
Esta terça-feira, a situação agravou-se, provocando deslizamentos de terra que levaram ao colapso da infraestrutura.
Não há registo de vítimas.
A construção da ponte, com 758 metros de comprimento, ficou concluída no início deste ano.
A ponte Hongqi fica numa autoestrada que liga o coração da China ao Tibete.