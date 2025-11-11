Ouvir
  • 12 nov, 2025
Ponte inaugurada recentemente desaba na China

11 nov, 2025 - 23:42 • Ricardo Vieira

Queda da ponte Hongqi, com 758 metros de comprimento, não provocou vítimas.

Uma ponte inaugurada há poucos meses desabou na província de Sichuan, no sudoeste da China.

As autoridades encerraram a ponte Hongqi na segunda-feira, devido ao aparecimento de fissuras nas encostas e estradas adjacentes.

Esta terça-feira, a situação agravou-se, provocando deslizamentos de terra que levaram ao colapso da infraestrutura.

Não há registo de vítimas.

A construção da ponte, com 758 metros de comprimento, ficou concluída no início deste ano.

A ponte Hongqi fica numa autoestrada que liga o coração da China ao Tibete.

