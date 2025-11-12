Aprender uma nova língua pode atrasar o envelhecimento do cérebro

O processo de aprender uma nova língua pode retardar o envelhecimento do cérebro e ajudar a prevenir o declínio cognitivo.

Um estudo que envolveu mais de 80 mil pessoas, publicado na revista científica Nature Aging esta segunda-feira, sugere que pessoas que saibam falar várias línguas têm metade da probabilidade de mostrar sinais de envelhecer rápido, quando comparadas com quem fala apenas uma língua.

O coautor do estudo Agustín Ibáñez, neurocientista na Universidade Adolfo Ibáñez em Santiago, Chile, afirma à Nature que o objetivo passou por “abordar uma das lacunas mais persistentes na investigação sobre o envelhecimento, que é se o multilinguismo pode realmente atrasar o envelhecimento".

Em trabalhos anteriores, investigações sugeriam que falar mais do que uma língua pode ajudar em algumas funções cognitivas, como a memória e a atenção, o que reforça a saúde cerebral à medida que se envelhece. No entanto, muitas destas pesquisas já realizadas foram feitos com base em amostras pequenas e usaram métodos pouco fiáveis, o que se traduzia em resultados que não se podiam generalizar.