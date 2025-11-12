Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 12 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

Aprender uma nova língua pode atrasar o envelhecimento do cérebro

12 nov, 2025 - 18:49 • Redação

Estudo com mais de 80 mil pessoas saudáveis mostra que quem fala apenas uma língua tem o dobro da probabilidade de ver o seu cérebro envelhecer mais rápido em comparação com quem fala várias línguas.

A+ / A-

O processo de aprender uma nova língua pode retardar o envelhecimento do cérebro e ajudar a prevenir o declínio cognitivo.

Um estudo que envolveu mais de 80 mil pessoas, publicado na revista científica Nature Aging esta segunda-feira, sugere que pessoas que saibam falar várias línguas têm metade da probabilidade de mostrar sinais de envelhecer rápido, quando comparadas com quem fala apenas uma língua.

O coautor do estudo Agustín Ibáñez, neurocientista na Universidade Adolfo Ibáñez em Santiago, Chile, afirma à Nature que o objetivo passou por “abordar uma das lacunas mais persistentes na investigação sobre o envelhecimento, que é se o multilinguismo pode realmente atrasar o envelhecimento".

Em trabalhos anteriores, investigações sugeriam que falar mais do que uma língua pode ajudar em algumas funções cognitivas, como a memória e a atenção, o que reforça a saúde cerebral à medida que se envelhece. No entanto, muitas destas pesquisas já realizadas foram feitos com base em amostras pequenas e usaram métodos pouco fiáveis, o que se traduzia em resultados que não se podiam generalizar.

Como é que o cérebro processa emoções positivas? Cientistas de Coimbra investigam

Como é que o cérebro processa emoções positivas? Cientistas de Coimbra investigam

O projeto científico vai ser conduzido pela invest(...)

Para este estudo, investigadores utilizaram uma abordagem computacional para analisar a ligação entre o multilinguismo e o envelhecimento saudável em 86 mil participantes saudáveis com idades entre os 51 e os 90 anos em 27 países europeus.

Para cada participante, a investigação determinou a diferença de idade biocomportamental, do número de anos que viveram e a sua idade prevista de acordo com vários fatores fisiológicos, de estilo de vida e socioeconómicos, variando desde a saúde até ao nível de educação. E com base nisso, compararam as diferenças de idade biocomportamental dos participantes com o número de línguas que falavam, perguntando diretamente aos participantes.

Através dos resultados, concluíram que pessoas que falam apenas uma língua têm o dobro da probabilidade de verem o seu cérebro envelhecer mais rápido em comparação com quem fala várias línguas, com a aprendizagem de mais uma língua a reduzir o risco de envelhecimento acelerado. "Mas quando se falam duas ou três, este efeito é maior", refere Ibáñez.

Com as descobertas, os investigadores esperam que as descobertas influenciem os políticos a incentivar a aprendizagem de várias línguas na educação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 12 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)