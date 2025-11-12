Ouvir
Ataques dos EUA nas Caraíbas violam direito internacional, diz MNE francês

12 nov, 2025 - 19:51 • Redação, com Reuters

Ministros do G7 questionaram EUA sobre a legalidade dos ataques aos barcos de alegados narcotraficantes. “Observámos com preocupação operações militares nas Caraíbas, porque ignoram o direito internacional", disse o ministro francês.

A+ / A-

O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noël Barrot, criticou abertamente os sucessivos ataques dos Estados Unidos da América (EUA) contra os barcos nas Caraíbas numa reunião das potências mundiais G7. Barrot adiantou ainda esta quarta-feira que estas operações militares destabilizam a região, reprovando a postura da administração Trump.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, foi questionado pelos seus homólogos do G7 sobre a legalidade das explosões de embarcações suspeitas de narcotráfico.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

“Observámos com preocupação operações militares na região das Caraíbas, porque ignoram o direito internacional e porque a França tem presença nessa região através dos seus territórios ultramarinos, onde vivem mais de um milhão dos nossos compatriotas”, afirmou Barrot numa curta interação com os jornalistas.

Estas declarações surgem um dia depois do exclusivo CNN ter noticiado que o Reino Unido suspendeu a partilha de informações de inteligência com os EUA nas Caraíbas, por recear ser considerado criminalmente responsável caso se visse implicado nos ataques.

Em resposta, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, já rejeitou as acusações de que os ataques constituem crimes de guerra, afirmando: “Não quero saber como lhe chamam.”

O exército norte-americano realizou, até agora, pelo menos 19 ataques contra embarcações suspeitas de tráfico de droga nas Caraíbas e ao largo das costas do Pacífico da América Latina, provocando pelo menos 75 mortos.

Vítimas de ataques dos EUA nas Caraíbas incluem criminosos e pescadores

Ataques aéreos

Vítimas de ataques dos EUA nas Caraíbas incluem criminosos e pescadores

Apelidados como "narcoterroristas" e "combatentes (...)

No entanto, os ataques nem sempre vitimam "narcoterroristas" e "combatentes ilegais", como o presidente dos EUA costuma descrever, segundo uma investigação da Associated Press (AP), publicada na semana passada. As pessoas envolvidas em esquemas de droga têm escapado e ficado em terra para evitar serem alvejados.

Os ministros do G7 estavam reunidos para discutir possibilidades para estabilizar a situação da Ucrânia, um plano de paz para Gaza e ponderar soluções para o conflito no Sudão.

