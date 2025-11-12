Avião militar turco despenha-se na Geórgia com 20 pessoas a bordo

Um avião militar turco com pelo menos 20 pessoas a bordo caiu esta terça-feira na Geórgia, perto da fronteira com o Azerbaijão.

O número de vítimas e a causa do acidente ainda não foram revelados, mas imagens do local mostram pedaços de metal espalhados por uma colina, com partes da fuselagem ainda em chamas, enquanto vídeos nas redes sociais parecem mostrar o avião a descer em espiral até explodir.

A bordo estavam soldados que tinham participado num desfile militar em Baku, no Azerbaijão, e que estavam a regressar a Istambul.

Em reação ao incidente, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, interrompeu um discurso em Ancara para oferecer condolências aos "nossos mártires" - um termo usado para descrever não apenas mortes em combate, mas também militares mortos no cumprimento de suas funções.