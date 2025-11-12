Ouvir
WEB SUMMIT 2025

"Estamos quase a ter robots com que sonhamos há décadas"

12 nov, 2025 - 19:48 • João Maldonado

"Atlas" tem força sobre-humana e trabalha em 360 graus. Está a ser treinado para operar em fábricas, garantindo os trabalhos mais pesados. Numa fase seguinte deverá entrar no mundo dos serviços e poderá distribuir encomendas em casas. Como a Boston Dynamics quer estar na ribalta da robótica.

“Querem ver um robot hoje? É já daqui a 15 minutos.” Foi assim que Robert Plater, diretor-executivo da Boston Dynamics, iniciou a apresentação, conquistando imediatamente o público. Foi uma das apresentações mais dinâmicas que passaram pelo palco principal da Web Summit Lisboa.

“Estamos quase a ter robots com que sonhamos há décadas, que vão fazer os trabalhos aborrecidos, sujos e perigosos que fazem a nossa economia avançar.” A Boston Dynamics já tem dois tipos de robots vendidos a empresas: o “Stretch”, que com um braço de Hércules fixo, move caixas muito pesadas de um local predefinido para outro; e o “Spot”, um robot em forma de cão, que participou até no programa "America’s Got Talent" deste ano, e que com a ajuda de sensores é capaz de fazer inspeções de segurança em fábricas, nomeadamente em locais com radiação nuclear.

E foi uma versão deste último robot, o “Spot”, que no final deste discurso fez levantar a audiência, de telemóveis em riste, para captar a entrada do cão-robot que conseguiu subir escadas e dirigir-se até ao local onde falava o patrão da empresa.

“A Inteligência Artificial está a mudar o jogo e a forma como estamos a programar os robots.” Enquanto mostrava vídeos de treinos em fábricas, Robert Plater explicou o desenvolvimento, ainda a ser finalizado, de um robot com forma humana preparado para circular e conviver com pessoas – nunca abalroando algum trabalhador: “Estamos a ver alguns comportamentos realmente notáveis e complexos, coisas que há cinco anos não imaginávamos que pudéssemos fazer”.

O modelo chama-se “Atlas”, tem “força sobre-humana e uma amplitude de movimentos que permite rotações a 360 graus”. Está a ser desenvolvido no sentido de transportar pesos extremamente elevados de pontos de uma fábrica para outros locais, ultrapassando obstáculos não previamente inseridos no sistema. A ideia é que resolva problemas que vão surgindo pelo caminho, nunca colocado ninguém em causa.

Do mundo industrial a Boston Dynamics quer passar para os serviços e para habitações. “A segurança é realmente crítica nesta fase, se deixamos uma encomenda na porta de alguém, temos de lidar com crianças a brincar no quintal.”

Cada casa é diferente e a segurança é primordial. O desafio é complexo, mas desde os primeiros lançamentos da empresa em 2020 os avanços têm sido significativos. Não obstante, ultrapassando a parte tecnológica, o desafio passa agora por fazer vendas: “Se não conseguirmos uma solução que faça o cliente poupar dinheiro, ninguém vai comprar” .

