Guia para uma semana de trabalho de quatro dias

Ser feliz no tempo livre ou trabalhar arduamente por uma carreira profissional de sucesso? É a pergunta que tantos fazem todos os dias. Jared Lindzon, jornalista que trabalha para o The Globe and Mail, e Joe O’Connor, diretor-executivo do Work Time Revolution, escreveram um livro que incentiva a escolha por uma semana de trabalho de quatro dias e apresentaram-no esta quarta-feira na Web Summit Lisboa.

Nos 20 minutos que tinham disponíveis, apresentaram inúmeros exemplos que adotaram tal modelo e dos benefícios que tanto as empresas como os trabalhadores puderam experienciar. “Não há uma boa razão para a semana de trabalho ter cinco dias; não é apoiado pela ciência, por alguma sabedoria antiga ou por um decreto divino.” Ambos defendem que é necessário repensar o modelo em que assentam as sociedades ocidentais – já que ninguém conduziu uma “análise objetiva para determinar quantos dias deve a humanidade trabalhar e quantos deve descansar”.

Numa viagem pela história do mundo do trabalho, Jared e Joe recordaram a esmagadora maioria do tempo na Terra em que foi regra trabalhar 15 horas por dia. “Doesn’t that sound nice?’” (Não soa bem?), questionam ironicamente.

“A Revolução Industrial mudou o trabalho para algo muito mais rígido e robótico.” Passando pela altura em que não havia dias de descanso ao fim-de-semana ou férias - e por protestos de trabalhadores em vários pontos do globo -, chegamos ao século XIX e à conquista das paragens ao domingo (pedidas por cristãos, pelo dia sagrado) e ao sábado (pedidas pelos judeus).

