  Noticiário das 21h
  • 12 nov, 2025
Em Destaque


WEB SUMMIT 2025

Guia para uma semana de trabalho de quatro dias

12 nov, 2025 - 21:04 • João Maldonado

Autores canadianos de livro que defende a redução do número de dias de trabalho criticam "teatro da produtividade" - que dizem existir em muitas empresas. Lamentam que haja trabalhadores que passam horas "a parecer ocupados".



Ser feliz no tempo livre ou trabalhar arduamente por uma carreira profissional de sucesso? É a pergunta que tantos fazem todos os dias. Jared Lindzon, jornalista que trabalha para o The Globe and Mail, e Joe O’Connor, diretor-executivo do Work Time Revolution, escreveram um livro que incentiva a escolha por uma semana de trabalho de quatro dias e apresentaram-no esta quarta-feira na Web Summit Lisboa.

Nos 20 minutos que tinham disponíveis, apresentaram inúmeros exemplos que adotaram tal modelo e dos benefícios que tanto as empresas como os trabalhadores puderam experienciar. “Não há uma boa razão para a semana de trabalho ter cinco dias; não é apoiado pela ciência, por alguma sabedoria antiga ou por um decreto divino.” Ambos defendem que é necessário repensar o modelo em que assentam as sociedades ocidentais – já que ninguém conduziu uma “análise objetiva para determinar quantos dias deve a humanidade trabalhar e quantos deve descansar”.



Numa viagem pela história do mundo do trabalho, Jared e Joe recordaram a esmagadora maioria do tempo na Terra em que foi regra trabalhar 15 horas por dia. “Doesn’t that sound nice?’” (Não soa bem?), questionam ironicamente.

“A Revolução Industrial mudou o trabalho para algo muito mais rígido e robótico.” Passando pela altura em que não havia dias de descanso ao fim-de-semana ou férias - e por protestos de trabalhadores em vários pontos do globo -, chegamos ao século XIX e à conquista das paragens ao domingo (pedidas por cristãos, pelo dia sagrado) e ao sábado (pedidas pelos judeus).

Açores testam semana de quatro dias na administração pública em janeiro

Açores

Açores testam semana de quatro dias na administração pública em janeiro

As tendências atuais, disse Bolieiro, mostram "a d(...)

“Se a história serve de guia, a classe política só vai corrigir as leis quando a prática fora adotada pela maioria do setor privado.”

Com a inteligência artificial a florescer cada vez mais rapidamente nas sociedades modernas, os autores apelam a que a definição de produtividade seja corrigida: “Se fizermos as coisas mais rápido e de forma mais eficiente, ser-nos-á dado mais trabalho para preencher essas horas que poupámos à empresa” – havendo por isso, dizem, um incentivo à lentidão no mundo laboral atual.

Jared Lindzon e Joe O’Connor chamam-lhe um “teatro de produtividade” em que muitos trabalhadores passam horas a “parecer ocupados no trabalho” sem necessidade. Afinal, podiam estar em casa a recuperar forças e a melhorar a saúde mental.

Na nova equação de produtividade, Jared e Joe sublinham que se deve ter em conta não só o trabalho efetivamente cumprido, mas também a criatividade, a adaptabilidade, o pensamento crítico e a qualidade do exercício físico que se vai fazendo, a nutrição, o sono ou a capacidade de descanso. “Se dermos a alguém 40 horas para completar uma série de tarefas, essa pessoa vai tê-las prontas em 40 horas” - por isso, argumentam, é tudo uma questão de ajustar objetivos.

O livro "Do more in four: Why it's time for a shorter workweek" é lançado em Janeiro.

Tópicos
Comentar
Saiba Mais
