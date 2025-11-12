Ouvir
Médicos Sem Fronteiras regressam ao Mediterrâneo com novo navio de resgate

12 nov, 2025 - 12:29 • Olímpia Mairos

A tripulação do Oyvon inclui um médico e uma enfermeira, preparados para prestar cuidados de emergência a pessoas com hipotermia, queimaduras por combustível, inalação de fumo e outros ferimentos resultantes de abusos e detenções prolongadas na Líbia.

Médicos Sem Fronteiras regressam ao Mediterrâneo. Foto: MSF
A organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) anunciou esta quarta-feira o relançamento das suas operações de busca e salvamento (SAR) no Mediterrâneo Central, quase um ano após ter sido forçada a encerrar as missões do seu último navio, o Geo Barents.

O novo navio de resgate, Oyvon — que significa “esperança para a ilha” em norueguês — foi remodelado e equipado especialmente para atuar numa das rotas migratórias mais perigosas do mundo. Anteriormente utilizado como navio-ambulância na Noruega, o Oyvon marca o regresso da MSF ao mar com o objetivo de “salvar vidas e prestar assistência médica urgente a migrantes em situação de risco”.

“Como organização médica e humanitária, o nosso compromisso de estar presente no mar e apoiar as pessoas em movimento é inabalável”, afirmou Juan Matias Gil, representante SAR da MSF, citado em comunicado.

Segundo o responsável o regresso visa “cumprir o dever de resgatar aqueles que se encontram em perigo no mar, forçados a embarcar em barcos impróprios para navegar, depois de terem suportado condições deploráveis, detenção, abuso e extorsão na Líbia”

Políticas restritivas levaram à suspensão

A MSF lembra que foi obrigada a interromper as operações do Geo Barents em dezembro de 2024, após mais de dois anos de atividade sob leis e políticas italianas restritivas, como o Decreto Piantedosi e a prática do porto distante.

Estas medidas tornaram inviável a operação do navio, que, apesar de poder transportar até 700 pessoas, era frequentemente forçado a navegar longas distâncias com apenas cerca de 50 sobreviventes a bordo.

Segundo Juan Matias Gil, a escolha de um navio menor e mais rápido representa uma resposta estratégica às restrições impostas pelo governo italiano, que, segundo a MSF, têm como alvo específico os navios de resgate humanitário.

Pelo menos 42 migrantes desaparecem após naufrágio de barco na costa da Líbia

Pelo menos 42 migrantes desaparecem após naufrágio de barco na costa da Líbia

Quatro sudaneses, dois nigerianos e um camaronês f(...)

Testemunhos e denúncias de abusos

Além das operações de salvamento, a MSF pretende “documentar as experiências das pessoas que fogem da Líbia, incluindo relatos de interceções violentas no mar pela Guarda Costeira líbia e outros grupos armados”.

“Muitos dos migrantes são forçados a regressar à Líbia, prática considerada uma violação do direito marítimo internacional e dos direitos humanos por tribunais italianos e organismos das Nações Unidas”, salienta a MSF.

A organização alerta para um aumento dos ataques violentos em águas internacionais, contra migrantes e contra navios de resgate humanitário.

A tripulação do Oyvon inclui um médico e uma enfermeira, preparados para prestar cuidados de emergência a pessoas com hipotermia, queimaduras por combustível, inalação de fumo e outros ferimentos resultantes de abusos e detenções prolongadas na Líbia.

Saiba Mais
