Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 12 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Web Summit 2025

O "mundo obscuro" de Musk, onde os chefes vão a casa garantir que trabalhadores estão realmente doentes

12 nov, 2025 - 20:55 • Alexandre Abrantes Neves

Numa conferência na Web Summit, o jornalista Sönke Iwersen, responsável por uma investigação sobre irregularidades na Tesla, denunciou abusos contra os direitos dos trabalhadores em fábricas alemãs. Questionado sobre Musk, foi perentório: "Ele nunca vai mudar e nada o vai deter".

A+ / A-

A investigação jornalística do Tesla Files (em português, “ficheiros da Tesla) trouxe a público muitos segredos sobre o dia-a-dia da empresa de Elon Musk e as falhas de segurança dos seus automóveis, mas a "caixa de pandora" parece não ter fundo. Sönke Iwersen, jornalista alemão e responsável pela investigação, veio à Web Summit Lisboa desvelar mais um pouco do “mundo obscuro” que lhe ocupou mais de dois anos – e que também começa a ter efeitos negativos no seus próprio país.

“Como a procura caiu e as vendas da Tesla caíram a pique, 50% na Alemanha, a empresa está a passar por momentos muito difíceis. Agora, o responsável da Tesla na Alemanha começou a insultar os seus próprios funcionários, dizendo que são preguiçosos. E se faltam ao trabalho, se ligam a dizer que estão doentes – e isto é difícil de acreditar –, o próprio patrão da Tesla Alemanha visita os funcionários. Ele vai a casa deles”, revelou, numa conferência na Web Summit, moderada pelo também jornalista norte-americano Rob Pegraro, especialista em temas de tecnologia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Perante a desavença com os sindicatos – que Musk considera serem “fantoches” da concorrência, como a Volkswagen e a Mercedes –, o patrão decidiu cortar salários, diz Iwersen. “Claro isto não é legal, mas demora muito tempo intentar uma ação judicial”, lamentou.

Nada disto surpreendeu Iwersen, que em julho deste ano publicou o livro “Tesla files” onde retrata os abusos dentro da companhia, seja com trabalhadores, seja com os consumidores. Acedeu a mais de 23 mil documentos (pelas mãos de um trabalhador da empresa e denunciante anónimo que, embora absolvido, passou meses a fio com problemas na justiça) e percebeu, por exemplo, que havia indicações específicas para não responder a reclamações de clientes que diziam que o piloto automático dos carros Tesla cometia erros, não respondia a ordens e os colocava em perigo.

Musk pode ganhar até 760 mil milhões de euros em acções da Tesla nos próximos dez anos

Musk pode ganhar até 760 mil milhões de euros em acções da Tesla nos próximos dez anos

Acionistas da Tesla aprovaram plano de Elon Musk p(...)

A necessidade de confirmar a veracidade destes dados acabou a dar à equipa de investigação do jornal alemão "Handelsblatt" mais provas das “más condutas” da Tesla. A primeira estratégia foi simples: pegar nos dados que tinham, muitos deles com informações salariais, e confrontar os trabalhadores com eles. A falta de resposta sobre as perguntas significava muitas vezes um “sim”.

“Ligávamos e perguntávamos. ‘Sei que trabalha na Tesla e também sei que, no ano passado, ganhou 65 mil dólares, e por aí fora’. E, depois, do outro lado da linha, fazia-se silêncio e perguntavam: ‘Como é que sabe isso?’”, relatou.

A confirmação viria também pela própria voz da Tesla que, confrontada com os dados, enviou mensagens a tentar travar o trabalho.

“Recebemos uma carta enorme a dizer que esta informação foi roubada e que não deveríamos usá-la. Disseram também que, se a usássemos, entrariam com um processo e tudo mais. Era exatamente o que queríamos ouvir”.

Em momento inédito na Casa Branca, Elon Musk assume que vai dizer "coisas incorretas"
Em momento inédito na Casa Branca, Elon Musk assume que vai dizer "coisas incorretas"

Por tudo isto, a situação nas fábricas alemãs da empresa não o surpreendeu – deu-lhe, sim, a convicção de que Elon Musk nunca “irá mudar”.

“Depois de três anos a pesquisar e a conviver com Elon Musk, percebe-se que este homem nunca vai mudar e nada no mundo o vai impedir. Quer dizer, ele prometeu que o piloto automático estaria funcional há dez, 12 anos. E até disse que a Tesla vale o que vale por causa disso. Mas também disse que tinha um milhão de pré-encomendas da Cybertruck [modelo da Tesla]. E agora, penso que no ano passado venderam 40 mil unidades da Cybertruck”, assinalou.

Ao longo dos 25 minutos de palestra, Sönke Iwersen desfiou um rol de outras irregularidades de Elon Musk para tentar provar uma tese: a vontade tão forte de entrar na política não passa de uma tentativa de escudo legal.

“Ele disse antes das eleições: ‘Se Trump perder, estou lixado’. E a própria mãe foi à Fox News e, quando questionada sobre o porquê de o filho ter entrado para a política, respondeu: ‘O meu filho é um génio, isto é autodefesa’. Os democratas querem investigar a Tesla e a SpaceX, querem impedi-lo. Por isso, ele teve de ir lá e garantir que Donald Trump ganhava”, defendeu.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 12 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)